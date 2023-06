Conoce más sobre Wendy Guevara, la chica trans que se roba la atención en La Casa de los Famosos México

Wendy Guevara es una influencer con más de 1.6 millones de seguidores en Instagram cuya fama nació en las redes sociales cuando publicó un video en el 2017 junto a Paola Suárez que se viralizó en internet, en donde supuestamente estaban perdidas en un cerro.

"Hola, venimos a cotorrear con unos viejos y nos dejaron aquí en el cerro, se fueron en el coche y nos dejaron, estamos perdidas, si alguien ve el video por favor búsquenos, mi mamá ha de estar llorando y todo, en serio sí estamos perdidas, pero como es video tenemos que estar sonrientes", dice Wendy en este clip.

A partir de este video fue como se catapultaron a la fama porque desfilaron en su momento en la ceremonia de los premios MTV Millennial Awards (Miaw) en donde se llevaron dos premios en la edición del año 2017.

Posteriormente, Guevara, junto con su compañera y amiga, empezó a subir más contenido en las diferentes redes sociales y plataformas como YouTube, en donde en la actualidad tiene más de 802 mil suscriptores.

Después a este par de influencers de "Las perdidas" se les unió Kimberly Irene "la más preciosa" y ahora las tres celebridades de internet han subido contenido para las distintas plataformas, además de que casi siempre aparecen juntas en eventos sociales.

"Voy a llorar, sin celular, ni nada, ni saber qué está pasando; voy a dejar videos grabaditos para quien quiera verlos, va a estar muy intenso eso del reality, no sé en realidad no sé qué va a pasar", expresó en un video que subió a su canal.

En el promocional para "La casa de los famosos México" se mostró transparente y muy "perra", mientras que cuando la destaparon como participante comentó que no llevaría ninguna estrategia, simplemente va a divertirse.

"Me alegra estar aquí y obvio, querían rating bebes y yo soy la del momento. Si me buscas, no solo me encuentras, simplemente te acabo y soporta", es lo que dice en el promocional.

"A ver qué hombre afloja, la verdad porque es mucho tiempo, no sé cuánto vaya a durar y una tiene sus necesidades, yo estoy chiquilla y soy ardiente, de sangre caliente", indicó en su revelación.

Mencionó estar nerviosa porque nunca había entrado a ningún reality, pero le emociona vivir la experiencia en el que es la primera mujer trans en entrar a la franquicia.

"Siempre duermo desnuda; voy a andar muy golfona, muy zorra, la verdad", señaló quien considera que ninguno de sus colegas es competencia para ella.

La vida difícil de Wendy Guevara

A pesar de que actualmente vemos a una Wendy Guevara muy segura de sí misma, empoderada y exitosa en redes sociales, en realidad ha tenido una vida difícil y le ha costado tener la fama con la que cuenta actualmente.

Es oriunda de la ciudad de León, Guanajuato, nacida el 12 de agosto de 1993 y además ha incursionado en la música con temas como Putssy y Tapu, las cuales se pueden escuchar en plataformas digitales.

Cuenta con dos hermanos y dos hermanas con quienes fue creciendo en una situación de violencia, ya que su papá: Francisco Guevara, era alcohólico y drogadicto y golpeaba a su mamá Fabiola Vázquez.

Por esta situación llegaba a esconderse, pues a su padre no le gustaba su orientación sexual, mientras que su hermano mayor se burlaba de Wendy antes de que hiciera su transición. A los 10 años de edad fue violada, algo que, afirma, no la dejó traumada.

Como parte de su trabajo ha realizado demasiadas transmisiones en vivo en donde ha platicado cómo ha sido su vida, sin tapujos, ni restricciones, incluso una de sus muecas se llegó a convertir en meme desde hace un par de años.

Durante una charla en el pódcast con La José y La Divaza, aclaró que ella no se considera una mujer ni tampoco se considera un ejemplo para nadie, pues "no estoy educando a nadie, si quieren ver algo educativo, hay páginas y hay canales".

"Yo siempre he dicho que soy una chica transexual y para mí una mujer, es la mujer biológica que puede dar a luz un bebé", dijo, quien llegó a ser coronada como reina de la Marcha del Orgullo Gay en su edición 44.

Las operaciones de Wendy Guevara

Dentro de "La casa de los famosos" habló de las operaciones para verse más femenina, entre ellas está la liposucción que se acaba de hacer recientemente.

"Voy a engordar para hacerme otra lipo, me ponen pierna y cu** por eso me puse las chichis, ya no me pudieron sacar más (grasa), lo que yo tengo es más grasa visceral, se me inflama la panza y por eso me veo gorda. Necesito engordar otra vez para que me pongan más pierna, nalga, cadera y me voy a ver más proporcionada, chichona y culona", expresó.