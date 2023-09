Conoce las canciones más populares de esta semana en México

México es uno de los países de Latinoamérica con la industria musical más grande; los géneros son muy amplios. Desde el pop, al reguetón y el regional mexicano, en tierra azteca se consume muchísima música.

Presentamos el listado de las canciones más populares en estos momentos en México, de acuerdo a la lista de Los 40 Principales.

Estos temas representan el top 10 de los temas más sonados en México, que abarcan desde Taylor Swift, Harry Styles, Peso Pluma y Danna Paola.

Hay de todo en la lista, desde canciones dolidas como Vampire de Olivia Rodrigo o Mi ex tenía razón de Karol G; así como temas para bailar como La bebé (remix) de Yng Lvcas y Peso Pluma.

Incluso, hay canciones que, a pesar de haber sido lanzadas desde hace tiempo, se mantienen entre lo más popular, como es el caso de As it Was de Harry Styles, publicada en el 2022 y Cruel Summer de Taylor Swift del 2019.

LAS 10 CANCIONES MÁS POPULARES DE LA SEMANA EN MÉXICO

1.- “Cruel Summer” - Taylor Swift

2.- “Seven (explicit ver.)” – Jung Kook, Latto

3.- “Lala” – Myke Towers

4.- “Vampire” – Olivia Rodrigo

5.- “Tulum” – Peso Pluma, Grupo Frontera

6.- “Mi ex tenía razón” - Karol G

7.- “As it was” - Harry Styles

8.- “La bebé (remix)” – Yng Lvcas, Peso Pluma

9.- “Tenemos que hablar” - Danna Paola

10.- “Ella baila sola” - Peso Pluma, Eslabón Armado

Por otro lado, Spotify tiene su propio listado de popularidad, y si bien existen diversas plataformas para escuchar música, esta es una de las más populares.

Este es el top 10 de Spotify, el cual está conformado en su mayoría por música regional mexicana.

1.- “Qué onda” - Calle 24, Chino Pacas y Fuerza Regida

2.- “Lady Gaga” – Peso Pluma, Gabito Ballesteros, Junior H

3.- “Qlona” – Karol G, Peso Pluma

4.- “Primera cita” – Carin León

5.- “Elovrga” – Alex Favela, Grupo Marca Registrada, Joaquín Medina

6.- “Sabor fresa” – Fuerza Regida

7.- “El amor de su vida” – Grupo Frontera, Grupo Firme

8.- “Tulum” – Peso Pluma, Grupo Frontera

9.- “Lala” – Myke Towers

10.- “El azul” – Junior H, Peso Pluma