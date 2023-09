Conoce cuáles son las 10 canciones más populares de Usher

El cantante estadounidense Usher fue elegido para presentarse en el show de medio tiempo del Super Bowl en el 2024, la gran final del futbol americano que se llevará a cabo el 11 de febrero en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

En declaraciones facilitadas por la NFL y retomadas por EFE, Usher señaló que:

"Es el honor de mi vida añadir a mi lista sueños una exhibición en el Súper Bowl. Estoy ansioso por ofrecer un espectáculo distinto a todo lo que hayan visto de mí antes. Gracias a mis seguidores y a todos quienes hicieron posible esta oportunidad", dijo el intérprete de Yeah!

Para ir calentando motores, te presentamos las 10 canciones indispensables del repertorio del artista.

1. Yeah!, junto a Lil Jon, Ludacris

2. My Boo junto a Alicia Keys

3. DJ Got Us Fallin' In Love junto a Pitbull

4. OMG junto a will.i.am

5. Without You junto a David Guetta

6. You Make Me Wanna...

7. Love in This Club junto a Young Jeezy

8. Burn

9. U Got It Bad

10. U Remind Me