Conoce a Sydney Agudong, la actriz que dará vida a Nani en el live action de Lilo y Stitch

Disney ya encontró a la actriz que interpretará a "Nani" para el próximo Live Action de Lilo y Stitch. La película, que ya tiene fecha estimada de estreno, también ha hallado a la actriz que dará vida a la pequeña Lilo y está por confirmar si Chris Sanders prestará su voz a Stitch.

Tras darse a conocer que la actriz Sydney Agudong interpretará a "Nani", se desató un intenso debate en redes sociales. Las críticas se centraron en el aspecto físico de la actriz, quien a decir de los internautas, no reúne los rasgos para interpretar a la hermana mayor de Lilo.

Pese a ser originaria de Hawái, lugar donde se desarrolla la trama de Lilo y Stitch, los usuarios se mostraron descontentos con la selección, señalando el tono de su piel como una de las diferencias más visibles.

En Twitter se viralizó una publicación donde se muestra a la actriz Sydney Agudong, a quien se le compara con el personaje animado, contraste que no pasó desapercibido para los usuarios.

"Creo que es importante reconocer que sí, es hawaiana y de piel clara, mientras los nativos hawaianos existen. Pero Nani es una mujer de piel oscura, así que denle a una actriz de piel obscura la oportunidad de protagonizarla. Además, esto es blanqueamiento", opinó uno de los usuarios identificado como @cosmicsvibe.

Incluso hubo quienes recordaron la elección de Halle Bailey para interpretar a La Sirenita en el live action. En su momento, la decisión también generó un debate en el que se destacó la importancia de la representación para las nuevas generaciones.

"Veo a mucha gente que estaba bien con una Ariel negra, pero ¿esto es demasiado? A quién le importa de todas formas. Siempre y cuando sea una buena película y ellos hagan su trabajo llamado actuación".

Y no faltaron aquellos que ironizaron sobre Stitch: "Sólo espero que Stitch sea un alíen real. Si ellos pintan un gato de azul no lo odiaré, pero necesitamos representación en esta película".

Algunos más también compartieron memes en los que se muestra a Ryan Gosling "interpretando" a Barack Obama en el poster de una película.

Sydney Elizabeth Agudong nació el 13 de noviembre del 2000 en Hawái, Estados Unidos.

Es actriz y escritora y ha participado en la serie On My Block (2018), y las cintas Infamously In Love (2022), West Michigan (2021).

Entre otros de los personajes que han sido confirmados están la pequeña Lilo y el teniente Pleakley, detalló la publicación The Hollywood Reporter, además de Nani.

Maia Kealoha, quien interpretará a Lilo, la protagonista del filme de Disney, quien se hace amiga de del extraterrestre 626, a quien nombra Stitch.

Zach Galifianakis interpretará al teniente Pleakley, extraterrestre que llega a reclamar al experimento 626, de acuerdo con la trama de la película animada estrenada en 2002.