Conmovedor video de despedida para Carlos Parra de su prometida Lillian Griego

A través de su cuenta de Instagram, Lillian Griego publicó un emotivo mensaje de despedida para Carlos Parra, el cantante que perdió la vida el pasado domingo en un accidente y con el que estaba comprometido.

Lillian Griego, además de un video en el reúne momentos especiales junto al vocalista del grupo Los Parras, escribió un texto en el que se lee: "Siempre serás el amor de mi vida y lo más bello que la vida me dio. Te amare por el resto de mis días mi neno hermoso. Tengo tanto dolor. Mi cabeza no logra entender que ya no estás. Me duele hasta respirar sin ti".

Además, le agradeció por los el amor que recibió y por haberla hecho reír con sus ocurrencias.

"Gracias por ser lo más hermoso que me pasó en la vida".

Carlos Parra y Lillian Griego llevaban varios años de relación, pero fue apenas el pasado 9 de febrero cuando anunciaron que se habían comprometido, e hicieron públicas algunas fotografías en las que muestran sus argollas.

A su corta edad, Carlos era vocalista del grupo Los Parras y fue, precisamente, a través de las redes sociales de la agrupación donde se dio a conocer la lamentable noticia de su muerte que ocurrió el pasado sábado 6 de mayo luego de un accidente automovilístico.

"A todos los amigos, familia, fans del grupo con el corazón destrozado queremos informarles que el día de ayer tuvimos un accidente de auto donde perdió la vida nuestro Hermano, Carlos Parra. Descansa en paz hermanito, te amamos", es el mensaje que compartieron en su cuenta oficial de Instagram y que acompañaron con una foto Carlos en la que aparecía un moño negro.

Cabe señalar que hasta ahora no se han dado muchos detalles de lo que ocurrió al momento de que Carlos Parra perdió la vida, sin embargo, la periodista de espectáculos Chamonic ha filtrado que el incidente ocurrió cuando Carlos, junto a sus dos hermanos César y Cristhian, se impactaron en la carretera que va de Phoenix a Sonora, donde celebrarían el cumpleaños de uno de ellos. El cantante murió al instante, mientras que los otros dos jóvenes se encuentran delicados en el hospital, asegura.

Conmovedor video de despedida para Carlos Parra de su prometida Lillian Griego