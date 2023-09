Congreso de Durango recibe informe de Esteban Villegas

Este viernes fue entregado el documento que guarda la reseña, datos y cifras del primer año de gobierno de Esteban Villegas Villarreal, resaltando el trabajo realizado en materia económica, salud y educación.

El informe fue presentado a la sede del poder legislativo local bajo el nuevo formato de no asistencia del titular del ejecutivo, a distancia debido a la modificación de la Constitución Política de del Estado con este fin.

Héctor Vela Valenzuela, titular de la Secretaría General de Gobierno, acudió al Congreso del Estado para cumplir con el artículo 98 fracción 27 y el artículo 164 de la Constitución Política del Estado de Durango, que establece la entrega del informe de gobierno.

El funcionario destacó logros, principalmente en materia económica, donde se ha puesto orden a las finanzas estatales y se ha trabajado en la atracción de inversiones extranjeras.

También, la labor realizada en el área de salud donde la Ruta de la Salud está llegando a las regiones más alejadas que no cuentan con clínicas u hospitales, además del trabajo realizado en cancerología.

Vela Valenzuela destacó el tema educativo, donde regresaron los uniformes escolares, se entregaron útiles escolares y se arrancó este nuevo ciclo educativo con mil aulas digitales, las cuales llegaron a las escuelas más alejadas en la zona indígena.

El funcionario entregó este informe a los diputados en el Congreso del Estado, donde este mismo viernes arrancó el nuevo tiempo ordinario.

Las fracciones que integran el Congreso hicieron posicionamientos en Tribuna respecto del informe correspondiente al primer año de Villegas al frente de la administración estatal sin haber leído ni conocer el informe, por lo cual dedicaron más tiempo a quejarse del anterior gobierno de José Rosas Aispuro Torres que de acciones realizadas en el gobierno actual de Villegas.

"¿Qué es lo que esconden? ¿por qué no viene el gobernador a dar la cara? ¿acaso se avergüenza de su gobierno que apenas comienza y ya valió" dijo el diputado local Mario Delgado Mendoza, representante de la fracción del Partido del Trabajo (PT) en la tribuna del Congreso del Estado. Comentó que el plan de saneamiento financiero del gobierno del estado resultó simplemente en aumentar más impuestos y que la única solución que ha dado ante el mencionado desfalco a las finanzas que heredó de la anterior administración fue solo endeudar más a Durango. También señaló promesas incumplidas del gobierno de Villegas como la Tarjeta Madre y el no cobro del replaqueo.

El diputado local Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, inició este viernes 01 de septiembre la sesión correspondiente, en la cual los representantes de las fracciones del PRI, PAN, PRD, PT, PVEM, Morena darían posturas respecto al primer informe de gobierno por el primer año de gestión de Villegas.

Los diputados representantes de las fracciones del PRI, Morena, PRD, PAN, PVEM, en sus intervenciones dedicaron más tiempo a hablar mal del estado de las finanzas que dejó el exgobernador José Rosas Aispuro, que al informe de Villegas y a las acciones de su primer año de gobierno. Además, el diputado del PRI, Luis Enrique Benítez Ojeda, no estuvo de acuerdo en el posicionamiento que la representante de la fracción de su partido (PRI), Rosa María Triana Martínez, diera en tribuna pues además no han podido leer el documento en físico porque no tienen ni una copia del mismo.

Benítez Ojeda, pidió la palabra durante la sesión del Congreso de este viernes y al finalizar las intervenciones de cada uno de los diputados que hablaron a nombre de las fracciones partidistas que representan en el Congreso. La intervención de Benítez Ojeda fue para pedir a la Presidencia del Congreso el documento del primer informe, pues dijo que sin tenerlo físicamente no puede leerlo ni emitir una opinión responsable.