¿Confirman su romance? Captan a Timothée Chalamet y Kylie Jenner besándose en pleno concierto

Timothée Chalamet y Kylie Jenner sorprendieron al público al aparecer besándose durante un concierto de Beyoncé.

Desde hace un par de meses se ha estado informando sobre la posible relación entre el actor de Call Me By Your Name y la sociliaté más joven del clan Kardashian.

En un inicio, ambos famosos fueron vistos disfrutando de una barbacoa en Beverly Hills, donde también se encontraba Kendall Jenner y Pauline, hermana de Chalamet, sin embargo, nunca se había visto a la pareja besándose.

Ahora, fue este lunes cuando a través de redes sociales se comenzaron a difundir una serie de fotografías y videos donde se ve a Timothée Chalamet y a Kylie Jenner disfrutando de uno de los conciertos de Beyoncé, show en el que también estaban Kendall Jenner, Tom Holland y Zendaya.

Sin embargo, en esta ocasión los artistas se encontraban dándose apasionados besos y abrazos durante todo el show, dejando al descubierto una posible relación.

Estas imágenes desencadenaron un sin fin de reacciones por parte de internautas en redes sociales, quienes no dudaron en comentar y hacer memes al respecto.