Confirman que Silvia Pinal saldrá este sábado del hospital: ¿cómo está de salud?

El productor Ivan Cochegrus llegó la mañana de este viernes a las instalaciones del hospital donde se encuentra internada Silvia Pinal desde hace unos días cuando se enfermó de influenza. Cerca de las 10:30 de la mañana Cochegrus, con quien Pinal trabajó en la obra de teatro "Caperucita, ¡qué onda con tu abuelita!", confirmó a los medios de comunicación que acuerdo a lo indicado por los doctores, el próximo sábado la primera actriz será dada de alta después de haber permanecido en terapia intensiva.

"Yo estaba ayer (el pasado jueves) en la mañana cuando nos indicaron que la querían cambiar de piso, aunque están valorando todavía si ahí a terapia intermedia o qué, pero bueno, ya se va a casa en un par de días, está evolucionando muy bien, ayer en la tarde llegaron sus enfermeros para ver el proceso de cómo va a ir ella, su tratamiento en casa e incluso estaba hablando francés e italiano, que ella habla muy bien", contó el productor.

De ser así, Silvia podría festejar junto a sus hijos la celebración de Año Nuevo, que es un evento que Cochegrus segura la tiene muy entusiasmada.

"Lo más importante es que lo pase en su casa porque de pronto le platicamos de sus romeritos y su bacalao y ella lo quiere", compartió Ivan.

Por ahora están felices de que la evolución de Pinal ha sido tan favorable que no sólo está conversando con quienes la visitan, sino que también ha pedido algunos alimentos sólidos y esperan que este viernes le retiren la sonda con la que se estaba apoyando.

"Ella va muy bien, está evolucionando y yo vengo todos los días porque le estimula ver a la gente que está más cercana a ella, entonces el doctor nos ha pedido estimularla, que ella no se sienta en un cuarto encerrado, porque no hay televisión, no nos permitieron el ipad, entonces de alguna u otra manera es para que ella por lo menos en los horarios de visita pueda platicar un poco con nosotros".

Acondicionan la casa de Silvia Pinal

En su casa se acondicionará una habitación para que los cuidados permanezcan tal y como establecen las recomendaciones médicas e incluso un enfermero que se dedica a su cuidado ya recibió las indicaciones necesarias para estar preparado en casa y atenderle.

Alejandra Guzmán, su hija, es quien ha estado dando los reportes afuera del hospital sobre el proceso de su mamá y ya se encarga también de la extensión en casa.

"Alejandra está viendo esa parte de habilitarle, Efi (su asistente) está viendo lo de unas cortinas para que esté más calientita y están checando todo eso en la casa", detalló el productor.

Hasta el pasado jueves la también política mexicana seguía en el área de terapia intensiva para mantener los cuidados que hasta este momento le han dado mejoría, pero se evaluaba la posibilidad de llevarla a un cuarto en piso en terapia intermedia para después darla de alta.

Además de que su ánimo ha mejorado considerablemente también el productor aseguró que la actriz ya está ansiosa por irse del hospital a descansar a su casa, lo cual toman como un indicativo de que se siente mejor.

"Ayer (el pasado jueves) dos veces me quería ganar y quitarse (la sonda), entonces de repente yo le agarraba el brazo", recordó Cochegrus.