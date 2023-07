Confirman que A$ap Rocky lanzará canción con Peso Pluma porque 'está enloqueciendo al extranjero'

Un colaborador de A$ap Rocky acaba de confirmar que el rapero está realizando una canción junto al mexicano Peso Pluma.

El nuevo álbum que prepara el estadounidense incluirá un tema junto a Peso Pluma, con quien hace unos días apareció en una fotografía desde un estudio de grabación y que no tardó en causar las reacciones del público en las redes sociales.

Ahora, se sabe que el cuarto álbum en el que trabaja A$ap Rocky que llevará por nombre Dont Be Dumb, incluirá la voz de Hassan Laija, quien no solamente ha causado impacto en México con sus corridos bélicos, sino que ha “roto” las plataformas digitales a nivel global.

Confesando para Complex.com, uno de los colaboradores de A$ap Rocky dijo sobre Peso Pluma: “Me encanta el hecho de que tiene éxito en este momento, está haciendo lo suyo en Spotify y Apple y todo eso. Y se está volviendo loco en el extranjero, especialmente en México haciendo lo suyo. Pero realmente me gusta porque es de la cultura. Me contó una historia loca. Él estaba como ‘yo recuerdo que solía trabajar en esta pizzería en este restaurante en el centro de Little Italy. Recuerdo simplemente tomar el tren y escuchar 1 Train y Peso’ Entonces, para mí, sentí que era lo correcto”, explica en el reportaje.

Se sabe además que, A$ap Rocky hará también una canción en conjunto con su pareja, Rihanna, quien espera el segundo hijo de ambos.

Peso Pluma 'la rompe' con sus colaboraciones

Hace apenas unos días, Peso Pluma estrenó el video oficial de su colaboración con Ryan Castro, otro artista colombiano que se suma a la lista de trabajo junto al cantante de corridos tumbados, ya que anteriormente el rapero Blessd causó un "boom" con el tema Las Morras.

Con su intención de seguir llevando este género del regional mexicano por todo el mundo, este 2023 también sorprendió con una Bizarrap Session que tiene todo el "flow" de los corridos, así como luego de causar euforia por su presencia en el festival de música Coachella, conectó con el reguetonero Eladio Carrion.