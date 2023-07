Confirman el Music Bank en México con New Jeans, Stay C, (G)I-dle y más

Después de nueve años volverá a llevarse a cabo la gira Music Bank en México, en donde varios grupos y estrellas del Kpop se presentan en un escenario, en esta ocasión, el elenco está conformado por varias de las girl bands más importantes del momento de la industria musical de Corea del Sur.

Fue la promotora de conciertos, Ocesa Kpop, la que confirmó en redes sociales el evento que se llevará a cabo el próximo 22 de octubre en el Palacio de los Deportes.

El elenco está conformado por New Jeans, ITZY, (G)-IDLE, StayC, AB6IX y The New Six.

La preventa de boletos inicia el próximo 27 de julio por el sistema de Ticketmaster. La venta general es el viernes 28 de julio