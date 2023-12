Confirman documental sobre el asesinato de Octavio Ocaña

Después de darse a conocer la sentencia de más de 20 años contra Leopoldo Azuara, policía que fue encontrado culpable por el homicidio de Octavio Ocaña, la familia del actor retomará los planes que tenían sobre llevar parte de la vida de Ocaña a la televisión.

En un principio se había dicho que sería a través de una bioserie; sin embargo, ahora se confirmó que se realizará un documental que cuente paso a paso el proceso que vivieron hasta obtener justicia y lograr que el caso no quedara impune.

La noticia fue dada a conocer por Bertha Ocaña, hermana del intérprete de 'Benito Rivers' en entrevista para el programa "Sale el Sol", donde, además, señaló que utilizarán este largometraje para evidenciar todas las anomalías que ocurrieron: Vamos a dar a conocer en algún momento en un documental y ahí les vamos a seguir demostrando quienes estuvieron la razón en todo momento", dijo.

El fin de dicho trabajo será, según explicó, mostrar con evidencias y pruebas tangibles que la verdad siempre estuvo de su lado, además de contar lo que realmente sucedió y que no fue plasmado en los reportes oficiales:

"El objetivo es ventilarlo todo, que se dé a conocer todas las anomalías que existieron en este caso y que se vea conocer realmente cómo pasaron las cosas, cómo sucedieron las cosas, todas las pruebas, todas las fotos, todos los videos, todo lo que nos dijeron en un principio que no fue así. Es demostrar lo que realmente sucedió", agregó.

Sobre la sentencia contra el expolicía municipal, Ocaña aseguró que tanto ella como sus padres y hermana se sienten sumamente satisfechos; sin embargo, no habrá ninguna cantidad ni condena que pueda valer la vida del joven actor: "no hay una cantidad de años que repare el mal que esta persona hizo. Nada quisiera uno más como familiar de Octavio que hubieran sido 50 o 100 años eso no existe en este país".