Confirman a Ellie Goulding como artista sorpresa de la Feria de León; ¿cuánto cuestan los boletos?

Hace algunos días se dio a conocer el line-up de artistas que se estarían presentando en el Foro de la Feria Estatal de León, algo que generó sorpresa entre el público a nivel nacional.

La feria tendrá entre sus filas a artistas de la talla de Jason Derulo, Backstreet Boys y la banda Kings of León.

Pero no solo eso, sino que también grandes figuras de la música latina se harán presentes, nombres como los de Nicki Nicole, Lasso y Sebastián Yatra también se harán presentes.

El listado lo completan Los Tigres del Norte, Marco Antonio Solis "El Buki", Lost Frequencies, Espinoza Paz, La Arrolladora Banda, Banda Cuisillos, Banda El Recodo, Conjunto Primavera, Pepe Aguilar y Matisse.

Sin embargo, había dos grandes artistas sorpresa, los cuales una vez que fueron anunciados sorprendieron a todos. Se trata del reguetonero Maluma y la británica Ellie Goulding.

La noticia que más sorprendió es la de Goulding, quien nunca en toda su carrera ha visitado México, siendo la Feria de León su primer recinto en el país. Ellie es conocida por sus éxitos pop como Burn y Outside, además de dar voz a varios temas principales de películas como Love Me Like You Do de Cincuenta Sombras de Grey y Beating Heart de Divergent.

¿Cuánto cuestan los boletos?

Aunque las presentaciones realizadas en el Foro de la Feria León tienen 85% de su entrada gratuita, también ofrecen la opción de acceder a una zona exclusiva sin hacer filas, lo cual abarca solo el 15% del recinto.

En un post hecho en redes sociales compartieron los precios que varían para las diferentes presentaciones.

En el caso de Ellie Goulding, los precios rondan entre los 2,000 y 3,500 pesos.