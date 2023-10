Confirman 20 casos de Dengue en Coahuila

Saltillo es el municipio que ocupa la mayor incidencia con 10 casos positivos; Torreón tiene siete.

El Laboratorio Estatal de Salud Pública ha confirmado este año 20 casos de dengue en Coahuila, de los cuales 12 están clasificados como no graves y el resto como graves y/o con signos de alarma. Saltillo es el municipio que ocupa la mayor incidencia con 10 casos positivos, entre ellos 6 graves o con signos de alarma y 4 no graves.

Le sigue Torreón con 7 casos, son 5 que entraron en la clasificación de no graves y 2 como graves o con signos de alarma. El municipio de Piedras Negras tiene un acumulado de 2 casos de dengue no graves y Múzquiz suma un caso de dengue no grave.

El secretario de Salud de Coahuila, Roberto Bernal Gómez, informó que no se han registrado fallecimientos por esta enfermedad, que se transmite a través de la picadura del mosquito del género Aedes aegypti. En el Laboratorio Estatal se han descartado 319 casos sospechosos.

El año pasado se diagnosticaron a 572 personas con dengue en todo el estado y 4 perdieron la vida. En 2021, hubo mil 082 casos positivos de dengue; en 2020 se contabilizaron 975 casos; en 2019 fueron 114 casos y en 2018 un total de 70 infecciones por dengue.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), la infección puede ser asintomática, o cursar con síntomas que van desde una fiebre moderada a una fiebre alta incapacitante, con dolor de cabeza intenso, dolor detrás de los ojos, dolor muscular y en las articulaciones, y sarpullidos. La enfermedad puede evolucionar a un dengue grave, caracterizado por choque, dificultad para respirar, sangrado grave y/o complicaciones graves de los órganos.

Además, indican que la prevención y el control del dengue debe ser intersectorial e involucrar a la familia y la comunidad.

Para eliminar los mosquitos, la OMS recomienda evitar la recolección de agua en recipientes al aire libre para que no se conviertan en lugares de reproducción de mosquitos.