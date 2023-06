¡Confirmado! Black Eyed Peas se presentarán en el Coliseo Centenario

Los laguneros están más que listos para corear I Gotta Feeling, Meet Me Halfway y Where Is The Love? junto a Will.i.am, Taboo y Apl.de.ap, integrantes de Black Eyed Peas, la banda estadounidense que ha sabido mantenerse en el gusto del público durante casi tres décadas.

La popular agrupación oriunda de Los Ángeles emprenderá una nueva aventura por la República Mexicana; su misión es llevar su Elevation World Tour por Querétaro, Monterrey, Ciudad de México, Puebla, Mérida, Cancún, Guadalajara y por supuesto Torreón, Coahuila.

Pasadas las 18:00 horas del día de hoy, Jorge Mata, director de Showcase Entretenimiento acompañado de María Eugenia Villarreal Abusaíd, subsecretaria de Turismo del estado de Coahuila, y Luis Téllez Montes, director de Turismo en Torreón, compartió los detalles de este concierto.

Una vez más el Coliseo Centenario se engalanará con la presencia de artistas internacionales sobre su escenario. La cita para cantar Pump It a todo pulmón es el próximo 30 de septiembre.

Mata compartió a los micrófonos que “es un evento que viene a romper esquemas”.

Para la empresa Showcase Entretenimiento, que lleva siete años incursionando en la industria de los eventos, fue una odisea pero logró que los estadounidenses eligieran La Laguna como su punto de partida, decisión que los enorgullece. Destacó el reto que representó que les hayan dado un voto de confianza, ya que había 20 peticiones de ciudades.

“En realidad este tour para nosotros es un reto, yo estoy muy emocionado y al mismo tiempo nervioso, porque es una gran oportunidad”.

Por ello, previamente se tuvo que convencer a la banda, además de cumplir con ciertos requisitos, entre los que resaltan la seguridad del estado y del municipio.

Se dio a conocer que inicialmente ellos querían iniciar su gira en CDMX; sin embargo, Jorge logró que decidieran iniciar en esta ciudad su tour: “Me salí con la mía”.

El trasfondo de dicha persuasión fue darles a conocer el nivel deportivo de Torreón con los equipos de futbol y beisbol locales; instalaciones de Coliseo, los sold outs y presentaciones de talla internacional como la de Andrea Bocelli del pasado mes de febrero. Por la magnitud de un evento así, Jorge agradeció a las autoridades y al gobierno del estado.

Por su parte, María Eugenia Villareal manifestó sus felicitaciones a la empresa, añadió que regionalmente “a nivel nacional nos hemos estado reconociendo como un lugar que trae grandes eventos”. Luis Téllez recalcó el “respaldo en la cadena de valor” con el que cuentan, y las condiciones óptimas para este tipo de espectáculos.

PRECIOS

En cuanto al costo de los boletos, Jorge dijo que los precios “están a modo para ver una banda estadounidense de ese nivel”. La zona fan es de 3990, mientras que general es de 970 pesos.

La venta será a partir de mañana a las 10:00 de la mañana en boletea.com y en taquillas del Coliseo.

LISTOS PARA MÁS EVENTOS

En la misma rueda de prensa, añadieron la próxima visita de la cantante mexicana María José el 08 de septiembre en el Coliseo Centenario. Además de otros shows que habrá en este mes.