Confiado 'Bronco' Lara de triunfar en Inglaterra

Mauricio “Bronco” Lara ofreció conferencia de prensa virtual este lunes, a 19 días de subir al ring para disputar el campeonato Pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB, por sus siglas en inglés).

Y es que Lara (25-2-1, 18 KO’s) viajará Nottingham, Inglaterra, la casa del campeón, Leigh Wood (26-2-0, 16 KO’s), quien expondrá por segunda vez su título, el sábado 18 de febrero, en función que será transmitida en vivo a nivel global por la aplicación DAZN.

Lara aseguró ha hecho la mejor preparación de su carrera, física, boxística y mental, incluso haciendo sparring ante peleadores de primer nivel como Emanuel “Vaquero” Navarrete y Luis “Pantera” Nery, pues hará el largo viaje a Inglaterra con la seguridad y confianza de proclamarse campeón del mundo.

“No voy a esperar nada, voy al todo por el todo desde el primer round. Wood pega más que Warrington (a quien venció precisamente en Inglaterra) pero el 18 de febrero vamos a ver quién tiene más pegada. Tenemos un plan A y un plan B porque no queremos que nos sorprenda. Vamos bien preparados”, aseguró.

Lara aseguró que no le preocupa si el réferi y los jueces son ingleses, “porque la pelea no va a llegar a la decisión, la voy a ganar por nocaut”, y señaló que “van a ver a un ‘Bronco’ Lara con más hambre que nunca”.

Ampliando en este tema, dijo que su gran motivación es su hija, su esposa y poderles dar una buena vida a su familia, y al hecho de que Wood ha referido que noqueará al peleador mexicano antes del sexto round, el “Bronco” sonrió y devolvió las bravatas.

“Me gusta que hable mi rival, él verá que no es bueno hablar, que no es bueno alucinar. Yo hablo con los puños arriba del ring. Wood es un gran peleador pero es muy hablador. Decirle estas cosas al bronco es su peor error, va a ocupar hasta terapia para recuperarse, voy a ser la peor pesadilla de su vida”, sentenció.

Lara estableció que su preparación le permite estar tranquilo y vislumbrando una victoria.“Me tengo confianza, lo que es distinto a ser confiado. Me tengo confianza por mi preparación y por lo que hemos trabajado. Lo que me caracteriza es la agresividad, ser un guerrero arriba del ring, pero hemos trabajado mucho en el gimnasio para tener más armas”, aseguró, y le pidió a la afición que no se pierda la pelea del 18 de febrero, pues verán a un “Bronco” Lara en su mejor versión y trayéndose a México el cinturón de campeón del mundo.

El peleador capitalino aseguró que está cómodo en la división de las 126 libras, donde puede permanecer al menos tres años más y donde quiere hacer historia, y más ahora que hay otro campeón mexicano en el mismo peso, Alberto “Venado” López, de la FIB.

“Quiero coronarme el sábado 18, terminar la trilogía con Warrington, unificar. Ese ‘venadito’ (Alberto López) está muy inquieto, le llegó la oportunidad y me da gusto que la haya aprovechado, pero ese título es mío. Es un chavo que le gusta hablar, a mí me gusta demostrar y si un día peleamos, me gustaría cerrare la boca”, señaló.

Su entrenador Alejandro Galindo, quien lo acompañó en la conferencia, indicó que la intención es que Mauricio Lara haga el viaje, el domingo 12 de febrero, ya en peso Pluma, para cuando lleguen a Nottingham, sólo mantener el peso y bajar lo que pueda subir durante el viaje, y que Lara pueda comer sin restricciones.

El “Bronco” Lara agradeció el apoyo de la gente que siempre ha creído en él, y de su apoderado Alejandro Brito y su empresa Bxstrs, de quienes dijo, más que ser compañeros de la misma empresa o incluso amigos, son una familia, que han sabido salir delante de cada reto.

“Los tiempos de Dios son perfectos, me llegó la oportunidad entrando este año y la voy a aprovechar. He trabajado muy fuerte, antes de subir al ring pongo mi mente en blanco, me pongo la bandera mexicana llena de sueños y de gente que me ha apoyado y ha creído en mí”.

Finalmente, se visualizó ya en el ring, y le mandó un mensaje al campeón Leigh Wood. “Cuando me presentan como originario de la San Felipe de Jesús eso me emociona, eso me prende, saber que el barrio me respalda y que voy a poner a mi barrio en el mapa de los campeones del mundo. Tengo ganas de taparle la boca a Wood, de que mis puños se estrellen con su boca, voy a ser la peor pesadilla que ha vivido en toda su vida. Si a Warrington le rompí la quijada, a ti Wood, te la voy a romper por completo”, sentenció.