Conductor ebrio provoca percance

Un conductor en estado de ebriedad ocasionó un choque por alcance con proyección en el oriente de la ciudad de Torreón.

Los hechos ocurrieron al filo de las 21:15 horas, cuando el conductor de una camioneta color verde con placas de la agrupación Onappafa de nombre José Pilar circulaba sobre el bulevar Torreón 2000 y antes de llegar a la avenida Presidente Carranza, a la altura de la colonia Oscar Flores Tapia, colisionó por alcance con una camioneta blanca marca Volkswagen tipo Tiguan con placas del estado de Coahuila, misma que salió proyectada en dirección a otro vehículo Chevrolet Cruze, color negro, con placas del estado de Coahuila.

José, quien es identificado como responsable del accidente, resultó con golpes en la boca que le produjeron sangre al lesionarse con el volante, así que fue atendido por paramédicos de la Cruz Verde, quienes indicaron que no necesitaba traslado hacia algún hospital. Por otra parte, los conductores afectados no requirieron atención médica, ya que no contaban con alguna contusión.

Al lugar arribaron los elementos del área de peritos del Tribunal de Justicia Municipal para realizar el croquis correspondiente.

Mientras que los elementos de la Dirección de Seguridad Publica de Torreón, trasladaron al conductor de la camioneta color verde que quedó detenido por los delitos que le resulten. En cuanto a los vehículos siniestrados, fueron puestos a disposición de la autoridad mientras el juez en turno deslinda responsabilidades.