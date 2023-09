Concierto de Ana Torroja en Torreón cambia de fecha

La presentación de Ana Torroja en la Comarca Lagunera ha cambiado de fecha.

Hace unos días, se dio a conocer que el concierto de la exintegrante de Mecano ofrecería un concierto el 27 de octubre.El recital ahora tendrá lugar en el Teatro Nazas un día antes, el 26, y no el 27.

La artista ofrecerá a sus fanáticos de la región, su nuevo tour llamado Volver con el que recorrerá varias ciudad de México y de otras naciones.La venta de boletos está en el sistema Newticket y en taquillas del Nazas.

Según dieron a conocer los organizadores, Torroja interpretará éxitos de Mecano y de su carrera en solitario.

Ana es una mujer que se ha caracterizado por reinventarse a nivel profesional y personal, en todo momento.

En una pasada entrevista con El Siglo de Torreón, la española mencionó cómo es que ha podido renovarse en un mundo actual marcado por la inmediatez.

"La evolución está en la naturaleza, es una ley de vida, ya que todo está en constante movimiento y evolución y así lo siento yo en mi vida diaria y profesional. Me gusta rodearme de jóvenes, aprender de ellos, aprender otras fórmulas de crear.

"Nunca había grabado un disco o compuesto una canción tan rápido. Tienen -los chavos- las cosas tan claras en su cabeza, yo siempre le doy mil vueltas a todo y ellos lo ven clarísimo desde el minuto uno, esa velocidad de creatividad es impresionante. Ahora, hoy en día se escriben canciones sabiendo que tienen que enganchar en los primeros segundos porque si no, la gente pasa a otra cosa y esa melodía se perdió en el limbo. Hoy en día hay que renovarse o morir y no me quiero morir todavía".