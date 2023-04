Conceden libertad vigilada a eurodiputada implicada en el 'Qatargate'

La justicia accedió hoy a que la eurodiputada griega Eva Kailí, imputada por su presunta implicación en el escándalo de sobornos en el Parlamento Europeo vinculado a Marruecos y Catar, cambie su régimen de prisión preventiva en la cárcel por un arresto domiciliario con brazalete electrónico.

"No puede salir de su casa (...) Es una alternativa a la prisión preventiva", señalaron a EFE fuentes de la Fiscalía, que confirmaron que la socialdemócrata helena, exvicepresidenta del Parlamento Europeo y la última imputada que aún estaba en la cárcel por la trama corrupta conocida como "Qatargate" podrá salir de prisión.

El letrado de Kailí, Sven Mary, indicó a EFE que la liberación efectiva de su cliente se producirá posiblemente este viernes o el próximo lunes.

El exeurodiputado socialdemócrata italiano y supuesto cabecilla de la trama, Pier Antonio Panzeri, consiguió el régimen de brazalete electrónico hace seis días, mientras que la pareja de Kaili y ex asistente de Panzeri, Francesco Giorgi, lo logró el pasado 23 de febrero, y el eurodiputado socialista belga implicado, Marc Tarabella, quedó en esa misma situación ayer martes.

Panzeri y Giorgi, al igual que Kailí, habían sido detenidos en varias redadas en Bélgica el 9 de diciembre de 2022, mientras que Tarabella no fue arrestado hasta febrero por disfrutar hasta ese momento de inmunidad parlamentaria.

Pese a gozar también de inmunidad parlamentaria, Kailí fue detenida en la noche de diciembre en que estalló el escándalo de sobornos e imputada a continuación por presuntos delitos de corrupción y blanqueo de capitales porque las autoridades consideraron que se encontraba cometiendo un delito flagrante.

Los investigadores encontraron cientos de miles de euros en metálico entre su casa y una maleta con la que su padre fue sorprendido huyendo de un hotel de la capital belga.

Kailí, cuyo nuevo régimen será revisado "cada mes o dos meses", agregaron las fuentes, es la figura de mayor relevancia política implicada en la supuesta trama de sobornos.

La política socialdemócrata griega había solicitado en repetidas ocasiones su liberación y había denunciado un trato vejatorio en la cárcel, en particular en unos días de enero en los que estuvo incomunicada mientras, según sospecha su defensa, la Fiscalía pactaba con Panzeri, de 67 años.

El supuesto "cerebro" del esquema corrupto acordó colaborar con la Justicia como "arrepentido" para obtener una reducción de la futura condena, a cambio de su confesión y de señalar a otros implicados y explicar el funcionamiento de la trama.

En el registro de su domicilio en Bruselas, la policía había encontrado 600.000 euros en metálico en una serie de redadas simultáneas en diciembre en las que también se registró la sede de la ONG que preside, Fight Impunity (Lucha contra la Impunidad).

En aquellas operaciones se decomisaron teléfonos móviles y equipos informáticos y se detuvo también al "lobista" y entonces secretario general de la ONG No Peace Without Justice (Sin paz no hay justicia) y que ha abandonado el cargo por decisión propia, Niccolo Figa-Talamanca, ahora también está en libertad vigilada con brazalete electrónico.

Además, otro eurodiputado socialdemócrata italiano al que también se le retiró la inmunidad parlamentaria para que la justicia pudiera investigarle, Andrea Cozzolino, se encuentra en arresto domiciliario en Nápoles, en una situación similar a la de la contable de Panzeri, Monica Rossana Bellini.