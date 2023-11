Concacaf confirma calendario de noviembre para los partidos de la Liga de Naciones 2023/24

La Concacaf ha confirmado el calendario para los partidos de la Liga de Naciones Concacaf 2023/24 que se llevarán a cabo durante la Fecha FIFA de Noviembre.

Estos 30 partidos finales se jugarán entre el 16 y 21 de noviembre 2023, e incluye los Cuartos de Final de la Liga A, que determinarán a los cuatro equipos que avanzarán a las Finales de la Liga de Naciones Concacaf 2023/24 y clasificarán a la CONMEBOL Copa América USA 2024, y la conclusión de la Fase de Grupos de las Ligas B y C.

La tercera edición de la Liga de Naciones Concacaf comenzó en septiembre y fue seguida por una serie de emocionantes partidos en toda la región en octubre. En las tres ligas, los equipos y jugadores realizaron grandes actuaciones, incluidas algunas remontadas espectaculares.

Liga A: Cuartos de Final

Después de completar la Fase de Grupos de la Liga A, los dos mejores equipos de cada grupo avanzaron a los Cuartos de Final, uniéndose a los cuatro equipos mejor clasificados: Canadá, Costa Rica, México y Estados Unidos. Los cuatro enfrentamientos de los Cuartos de Final son los siguientes:

CF1: Costa Rica (4) vs Panamá (mejor primer lugar)

CF2: Canadá (3) vs Jamaica (siguiente primer lugar)

CF3: Estados Unidos (2) vs Trinidad y Tobago (mejor segundo lugar)

CF4: México (1) vs Honduras (siguiente segundo lugar)

Después de jugar ida y vuelta, el ganador en el marcador global de cada enfrentamiento avanzará a las Finales de la Liga de Naciones Concacaf 2023/24 y a la CONMEBOL Copa América 2024. Los cuatro perdedores aún tendrán la oportunidad de clasificarse para la Copa América del próximo verano, a través de un Repechaje, donde jugarán por los dos puestos restantes para las naciones de Concacaf.

Las Finales de la Liga de Naciones Concacaf 2023/24 y el Repechaje se llevarán a cabo en marzo de 2024. Se anunciarán más detalles en una fecha posterior.

Ascenso y Descenso

De cara a la cuarta edición del torneo, los ascensos y descensos entre Ligas se llevarán a cabo después de los partidos de noviembre de la siguiente manera:

Liga A: Quinto y sexto lugar descenderán a la Liga B.

Liga B: Ganadores de grupo ascenderán a la Liga A y los cuartos lugares descenderán a la Liga C.

Liga C: Los ganadores de grupo y el mejor segundo lugar ascenderán a la Liga B.

La Liga de Naciones Concacaf 2024/25 se jugará durante las fechas FIFA de septiembre, octubre y noviembre 2024, seguidas de las Finales en marzo de 2025.

Calendario Liga de Naciones Concacaf 2023/24 – Noviembre

*Equipo sede primero (en hora ET/local)

Jueves 16 de noviembre 2023

14:00/15:00 M74: (C) Islas Vírgenes Británicas vs Dominica - AO Shirley Recreation Ground, Road Town, VGB

18:00/19:00 M71: (B) San Cristóbal y Nieves vs Santa Lucía - SKNFA Technical Center, Basseterre, SKN

18:00/19:00 M72: (B) Sint Maarten vs Guadalupe - Wildey Turf, Bridgetown, BRB

18:00/19:00 M73: (C) Islas Vírgenes de los Estados Unidos vs Aruba - Bethlehem Soccer Complex, Christiansted, VIR

20:30/19:30 M69: (A) Estados Unidos vs Trinidad y Tobago - Q2 Stadium, Austin, USA

22:00/21:00 M70: (A) Costa Rica vs Panamá - Estadio Ricardo Saprissa, San José, CRC

Viernes 17 de noviembre 2023

14:00/15:00 M24: (B) Montserrat vs República Dominicana - Blakes Football Complex, Plymouth, MSR

17:30/18:30 M79: (B) Bermuda vs San Vicente y las Granadinas - Dame Flora Duffy National Sports Center, Devonshire, BER

18:00/19:00 M78: (B) Barbados vs Nicaragua - Wildey Turf, Bridgetown, BRB

19:00/19:00 M75: (A) Jamaica vs Canadá - National Stadium, Kingston, JAM

21:00/20:00 M76: (A) Honduras vs México - Estadio Nacional Chelato Uclés, Tegucigalpa, HON

21:00/20:00 M80: (B) Belice vs Guyana Francesa - FFB Stadium, Belmopan, BLZ

Sábado 18 de noviembre 2023

14:00/15:00 M81: (B) Antigua y Barbuda vs Puerto Rico - ABFA Technical Center, St. John’s, ATG

14:00/15:00 M83: (C) Anguilla vs Bonaire - Raymond E. Guishard Technical Centre, The Valley, AIA

17:00/18:00 M82: (B) Bahamas vs Guyana - Estadio Félix Sánchez, Santo Domingo, DOM

Domingo 19 de noviembre 2023

14:00/15:00 M84: (B) Guadalupe vs San Cristóbal y Nieves - Stade Municipal, Sainte-Anne, GLP

14:00/15:00 M85: (B) Santa Lucía vs Sint Maarten - Daren Sammy Cricket Ground, Gros Islet, LCA

Lunes 20 de noviembre 2023

14:00/15:00 M89: (B) Montserrat vs Barbados - Blakes Football Complex, Plymouth, MSR

14:00/15:00 M90: (C) Aruba vs Islas Caimán - Compleho Deportivo Guillermo Trinidad, Oranjestad, ARU

14:00/15:00 M91: (C) Dominica vs Islas Turcos y Caicos - AO Shirley Recreation Ground, Road Town, VGB

19:00/20:00 M86: (A) Trinidad y Tobago vs Estados Unidos - Hasely Crawford Stadium, Puerto España, TRI

21:00/21:00 M87: (A) Panamá vs Costa Rica - Estadio Rommel Fernández, Panamá, PAN

Martes 21 de noviembre 2023

14:00/15:00 M94: (B) Guyana Francesa vs Bermuda - Stade Pierre Aliker, Fort de France, MTQ

14:00/15:00 M95: (B) San Vincente y las Granadinas vs Belice - Kirani James Athletic Stadium, St. George's, GRN

18:00/19:00 M98: (C) Bonaire vs Saint Martin - Antonio B. Trenidad Stadion, Rincon, BON

19:30/19:30 M92: (A) Canadá vs Jamaica - BMO Field, Toronto, CAN

19:00/20:00 M96: (B) Guyana vs Antigua y Barbuda - Estadio Félix Sánchez, Santo Domingo, DOM

19:00/20:00 M97: (B) Puerto Rico vs Bahamas - Estadio Juan Ramón Loubriel, Bayamón, PUR

21:00/20:00 M88: (B) Nicaragua vs República Dominicana - Estadio Nacional, Managua, NCA

21:30/20:30 M93: (A) México vs Honduras - Estadio Azteca, Ciudad de México, MEX