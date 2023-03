Con su nueva canción, Anuel AA le estaría pidiendo a Karol G que regrese

Nuevo lanzamiento, nueva indirecta. Así está ocurriendo con el reguetón de Karol G y Anuel AA, quien hace menos de 24 horas reveló un nuevo tema bajo el nombre Más Rica que Ayer, y en la que estaría reconociendo sus errores en su pasada relación y pidiéndole a la colombiana que deje a su nuevo novio y regrese con él.

Más claro, ni el agua. Anuel, quien mantuvo una relación con Karol por tres años, no se conformó con relatar un reencuentro haciendo uso de la forma cariñosa con la que nombrada a su ex, ”bebesita”, sino que también pide que las peleas paren porque ellos no son Shakira y Piqué.

Respecto a la “Bichota”, recientemente se ha dicho que tiene una relación sentimental con el también reguetonero, Feid, a quien además ella le habría dedicado varias canciones de su nuevo disco, Mañana será bonito.

Al final del video de la nueva canción de Anuel AA, aparecen Mambo Kingz y DJ Luian, quienes lo nombran el Chayanne del 2023 con todas las noticias y las canciones que le dedican.

Además, destaca la aparición de Maluma, con quien próximamente lanzaría una colaboración.

(FOTO: ESPECIAL)