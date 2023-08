Con plantón, apoya asociación caso de Carla

Justicieras por Nuestras Infancias, se plantó ayer por la mañana a las afueras del Palacio de Justicia de Gómez Palacio en apoyo a Carla, quien denunció favoritismo por parte de la autoridad judicial en beneficio de su expareja Juan "N", por lo que pide se abra una investigación que determine quién es el mas apto para el cuidado de sus dos hijos menores.

Los problemas de la pareja se ventilaron en la vía pública, luego de que al lugar donde se manifestaba la colectiva de forma pacífica, se hizo presente el señalado.

Fue cerca de las 9:00 horas que el grupo de mujeres, encabezado por Ariadne Lamont, coordinadora de la colectiva, y acompañada por Carla, llegó a las instalaciones del Palacio de Justicia para dar a conocer la problemática y las exigencias a la autoridad.

"Venimos porque somos acompañantes de mujeres, niñas, niños en situación de violencia", dijo Lamont, quien recordó que la entidad se mantiene en un proceso de Alerta de Violencia de Género, y que poco se ha avanzado.

"No han logrado cubrir todo lo que se pide, como es la capacitación de los jueces en perspectiva de género y derechos humanos.

El Poder Judicial tiene una obligación de juzgar con perspectiva de género. Queremos que toda la gente sepa que cuando un padre y una madre se separan, el interés superior del niño, tiene que privar sobre todo lo demás; como que el hombre tenga poder político y no se vale que cuando el hombre tenga esas circunstancias, se le den los niños a esa persona, en vez de hacer un estudio serio con todas las situaciones que deba cubrir para saber cuál de los dos padres es el apto para tener a los hijos".

ACUSADA POR VIOLENCIA

Por su parte, Carla, explicó que desde mayo que inició su proceso de divorcio, en el cual su expareja Juan N, la acusó de violencia para obtener la guardia y custodia de dos hijos, de 3 y 6 años de edad.

"Me acusa por violencia contra él y contra mis hijos, con alegados falsos, ha llegado a este juzgado de lo familiar con influyentismo, ha logrado sacar una orden de restricción de un mes, me dejó sin ver a mis hijos", dijo la mujer, quien agregó que Juan N, logró la custodia provisional de los dos menores.

Ante ello, pide al Juez Segundo de lo Familiar, juzgar con perspectiva de género y abrir una investigación para determinar quien debe tener la custodia.

Por su parte, Juan N, quien se apersonó en el lugar, comentó que de acuerdo al convenio, sus hijos debieron estar de regreso con él desde el domingo, lo que no sucedió, por lo que dijo desconocer el paradero y la condición en la que se encuentran.

Y además, recordó la denuncia que interpuso en contra de Carla por violencia contra él y sus hijos, por lo que se abrió la carpeta de investigación CDI/FGE/R2/LRD /02352/23.

"Vine a poner ante la autoridad mi queja porque mis hijos el día de ayer según el convenio, tenían que regresar conmigo y no regresaron, estoy preocupado porque no sé dónde estén, en qué situación estén; La verdad es que yo interpuse una demanda de divorcio porque viví violencia… la persona con quien yo viví atentó contra mi vida y me obligó a salir huyendo de mi domicilio y sustraer a mis hijos para resguardarlos…", dijo Juan, quien agregó que su expareja es una deudora alimentaria, al no cumplir con dicha disposición.

PIDEN SE APLIQUE LEY

Por su parte, Ariadne Lamont, pidió a las autoridades correspondientes aplicar la recién aprobada Ley 3 de 3, que impide a personas con antecedentes de violencia, a no ejercer cargo político.

"Ningún agresor debe estar en el poder, nadie que haya ejercido violencia… hago un llamado al Legislativo para que armonice las leyes que sean necesario armonizar, porque Durango tiene una legislación que pareciera que las mujeres están en el siglo XIX, y también para que pongan atención a la ley, y revisen a consciencia los antecedentes, para que si hay algo que encuadre en la ley, la persona no debe estar en ningún cargo de poder".