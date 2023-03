Con muy buenas críticas, llega a la Comarca Lagunera la película Calabozos y dragones

Las salas de cine siguen recibiendo estrenos que prometen dejar un buen sabor de boca a los laguneros, por las palomitas y la trama.

La película Calabozos y dragones, se estrena a partir de hoy de manera formal en los complejos locales; ayer tuvo un preestreno en la región.

Bajo la dirección de John Francis Daley y Jonathan M. Goldstein, el largometraje arriba a la Comarca con muy buenas críticas, ya que en el sitio Rotten Tomatoes ha recibido un 90 de calificación de los críticos y un 94 sobre 100 de los fanáticos.

Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith, Hugh Grant, Sophia Lillis, Chloe Coleman, Jason Wong, Daisy Head y Sophia Eleni conforman el elenco. Se trata de una adaptación cinematográfica del primer juego de rol de la historia, publicado por primera vez en 1974.

En la trama, veremos a un ladrón encantador y una banda de aventureros increíbles que emprenden un atraco épico para recuperar una reliquia perdida, pero las cosas salen rematadamente mal cuando se topan con las personas equivocadas.

Ese ladrón es “Edgin”, rol a cargo de Pine, a quien se le ha visto en filmes como Wonder Woman y Wonder Woman 84. En la Comic-Con del año pasado, Chris dio a conocer que el filme no tiene nada que ver con la trilogía de 2000, 2005 y 2013.

De acuerdo con la revista Cinepremiere, Pine comentó al sitio Collider que laborar con los directores, John Francis Daley y Jonathan Goldstein fue bastante gratificante.

“Son tipos muy divertidos y son buenísimos para hacer comedia, además que tienen buen corazón. Y su idea de cómo querían contar la historia, al menos para mí, era exactamente lo que me gusta del cine de gran presupuesto. La cinta tiene un corazón sincero y real, con un mensaje muy dulce. La comedia está en su punto. El elemento visual práctico es muy bueno”, relató.

(FOTO: ESPECIAL)

Como se informó en un inicio, las críticas hacia este largometraje que costó 150 millones de dólares han sido muy buenas. Se espera que arrase en la taquilla internacional en los próximos días.

“Una adaptación alegre y accesible. Una conclusión enérgica que nos devuelve la fe y la confianza en la visión de Goldstein y Daly”, opinó Lovia Gyarkye de The Hollywood Reporter.

Por su parte, Rafael Motamayor de Polygon comentó que, “No sólo es una película de fantasía entretenida, es una gran adaptación de una sesión de juego. Y es una invitación a una versión nueva y más visual de un mundo que los fans dedicados ya adoran... y los directores parece que también”.

(FOTO: ESPECIAL)

Y Marisa Mirabal de IndieWire mencionó que estamos ante una de las mejores cintas de aventuras.

“Inspirándose en la improvisación y la creatividad comunal únicas del juego, los directores construyen con éxito una de las mejores películas de aventuras de fantasía hasta la fecha”.

De acuerdo con personal de Cinépolis Cuatro Caminos, la venta de boletos para Calabozos y dragones, va de maravilla.

“La gente sí ha comprado bastantes boletos, esperamos muchas personas a partir de este jueves, aunque también ya se viene la película de Mario Bros. que seguro también abarrotará las salas”.