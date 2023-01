Con ministra Piña al frente de SCJN no habrá reforma al Poder Judicial: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró este martes que con la ministra Norma Piña como nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no habrá reforma al Poder Judicial.

"¿Ve posible la reforma —al Poder Judicial— con esta nueva ministra, presidente?", se le preguntó en conferencia de prensa matutina.

"Creo que no, desgraciadamente, pero no hay que desistir, ojalá y me equivoque, vamos a verlo. No hay ahora tema, y es parte de la autonomía", respondió.

En Palacio Nacional, el mandatario federal afirmó que celebra que ahora haya una división y equilibrio de poderes, algo que, aseguró, no ocurría en sexenios pasados.

"Antes había una puerta en el Palacio para que llegaran ahí los ministros y teléfono para el presidente de la Corte. Ya les he platicado de como cuando Fox quiso desaforarme, mandó a hablar al presidente de la Corte y echaron a andar la denuncia en mi contra y todos los ministros aplaudiendo mi desafuero y hasta publicaron un manifiesto y así siempre.

"No, por eso celebro el que haya independencia, división y equilibrio de poderes, eso no había antes. Ya les he dicho, el poder de los poderes era el Ejecutivo ¿o ustedes se acuerdan de que hubo un tiempo que fue distinto?. ¿Quién mandaba cuando Echeverría, mandaban los ministros de la Corte con López Portillo, con Miguel de la Madrid, con Salinas (risas)? ¿Eran independientes con Zedillo? Bueno, Zedillo los desapareció, hizo una reforma. ¿Con Fox, con Calderón? ¿Qué no se informó de cuando declaró el actual presidente de la Corte, bueno, el que estaba de presidente de la Corte, de Arturo Zaldívar, de que lo amenazó Calderón o lo mando a amenazar Calderón con policías federales?", cuestionó.