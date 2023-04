'Con mi mamá no', 'Tano' Ortiz tras pleito y empujones con Nicolás Larcamón

Fernando Ortiz y Nicolás Larcamón sorprendieron al público luego de irse a los empujones en pleno enfrentamiento entre América y León en el Estadio Azteca.

El día de ayer se disputó el partido entre las Águilas del América y los Panzas verdes del León, dando como resultado un empate de dos goles.

Sin embargo, los ánimos se comenzaron a calentar entre los directivos luego de que el silbante de dicho encuentro decidiera no marcar un tiro de equina a favor de León, lo que derivó el segundo gol por parte de América.

Esto habría provocado que los DT de ambas escuadras se fueran a gritos y empujones, eso sin contar que el 'Tano' Ortiz terminara rompiéndole la camiseta a Larcamón. Tras esto, ambos entrenadores fueron expulsados de la cancha, sin embargo, su pleito siguió durante el trayecto de los vestidores, por lo que el cuerpo de seguridad custodió la situación para evitar más enfrentamientos.

Fernando Ortiz explica altercado con Larcamón

Una vez que el Tano Ortiz salió de la cancha, explicó la verdadera razón de su enfrentamiento con Larcamón a la prensa: "Voy a decir una sola cosa, soy de la idea de que lo que se dice en el capo, se queda en el campo, pero cuando hay un insulto a mi mamá, no", comentó al borde del llanto sin dar más detalles.

Y es que, cabe recordar que el pasado 30 de marzo, se cumplió un año del fallecimiento de la madre de Fernando Ortiz. Acababa de tomar al América cuando su madre murió; sin embargo, decidió quedarse con las Águilas.

La noticia fue un duro golpe para el timonel azulcrema, pero el optó por continuar con el cuadro americanista y tras el choque ante Necaxa en el torneo Clausura 2022, rompió en llanto.

"A veces es inevitable no quebrarme y me lo prometí, pero es inevitable. He encontrado en mis jugadores y personas que me rodean, en mi familia, el apoyo. Perder a una madre y como cualquier hijo duele mucho, pero estoy feliz que desde arriba ella está feliz, viendo que hago lo que me hace feliz", declaró en ese momento Fernando Ortiz.