'Con la primera piedra, estaré contento', dice alcalde de Lerdo sobre Tarafert

La ausencia del alcalde de Lerdo, Homero Martínez Cabrera, durante el anuncio oficial hecho por el gobernador de Durango, Esteban Villegas, en la capital del Estado, respecto a la instalación de la empresa Tarafert en Lerdo (que representa una inversión histórica de mil 500 millones de dólares), llamó la atención de la opinión pública. Al respecto, el presidente municipal aseguró: "Que llegue la primera piedra y con eso voy a estar muy contento".

Destacó que la instalación de la empresa de origen holandés en el ejido Sapioríz producirá la mitad del fertilizante que utiliza el campo mexicano.

"Prácticamente mi administración anterior (tres años) fue para darle seguimiento y hacer todo el procedimiento administrativo que se requería e inclusive al programa de ordenamiento ecológico territorial se le hicieron adecuaciones para que se pueda instalar", comentó.

El alcalde no ahondó en las razones por las cuales estuvo ausente durante el anuncio en la capital del estado, siendo el municipio de Lerdo el principal gestor, puesto que el convenio con Tarafert lo firmó Lerdo en el año 2021; no obstante, en cambio el alcalde dijo que originalmente la reunión estaba convocada en la Ciudad de México la semana pasada pero que el gobernador por temas de salud no pudo acudir y que posteriormente se acordó en Durango capital.

"Nosotros ya habíamos firmado un acuerdo con Tarafert y celebro que el propio secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, estuviera, primero, visitando Durango porque sería la tercera vez que en cuatro meses está en nuestro estado y eso manda un mensaje de que el gobernador Esteban Villegas ha estado cabildeando bien, porque el 90 % del ingreso que recibe Durango es federal y se necesitan ver las instancias", dijo el alcalde.

Martínez Cabrera recordó, lo que también fue de conocimiento de la opinión pública, en el sentido de que los empresarios holandeses tardaron en tomar decisiones porque requerían de garantías por parte del Gobierno Federal en base a la política pública que se ha manejado con empresas extranjeras y que ha ocasionado incertidumbre al invertir en México.

"El secretario reconoce la gestión del alcalde Homero Martínez, donde él dice 'qué bueno que hayamos entendido'. Yo le digo que hace mucho que lo habíamos entendido, que necesitamos que llegue esa inversión y había cierta incertidumbre por parte de los inversionistas extranjeros derivada de la política pública que se implementa, de repente, en el gobierno federal; sin embargo hoy eso ha quedado atrás y lo vemos ya cristalizado", mencionó.

UN AÑO BUENO PARA LERDO

El alcalde dijo que 2023 es un año bueno para Lerdo, porque está la inversión de la termoeléctrica Villa Juárez, que es de 6 mil millones de pesos; y el proyecto de Agua Saludable, que para este año son 8 mil 600 millones de pesos que se van a invertir en Lerdo, además de esta inversión de Tarafert, "que esperemos que en próximos meses se ponga la primera piedra, que representará una inversión histórica para Lerdo y lo que a mí me toca como presidente municipal es dar las facilidades administrativas para que estas inversiones de esta magnitud y de este tamaño lleguen… Necesitamos que Lerdo brinque al tema industrial para que haya mejores salarios", aseguró.

