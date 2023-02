"Con la crisis el amor se acabó" declaró la propietaria de una florería de San Pedro, ya que registra muy bajas ventas por el Día de San Valentín.

Incluso este año elaboró muy pocos arreglos y optó por hacerlos más chicos para no "batallar" en venderlos, además puso algunos en conos en papel celofán con dos rosas y algo de follaje, ya que sus clientes potenciales son los más jóvenes, muchos de ellos estudiantes.

"Todavía hace algunos años, nos poníamos a armar todo desde unos dos días antes, había arreglos hasta de 500 u 800 pesos y ahorita apenas me estoy poniendo a hacerlos, pero puro arreglo chiquito, porque todo está bien caro y la gente ya no compra como antes, prefiere comprar su mandado, ya no tiene para regalar, con esta crisis hasta el amor se acabó", compartió.

En contraste, las personas que acostumbran a elaborar, paletas, bombones, manzanas y demás alimentos elaborados, o bien los muñecos de peluche, afirman que sí se ha "movido" un poco la venta, pues empezaron a colocar sus mesas desde el sábado, pues durante el fin de semana "bajan" las personas que viven en el área rural y aprovecharon para comprar algún detalle para sus parejas o amigos.

Entre las emprendedoras se encontraban tres mujeres que se colocaron en la plaza principal y manifestaron que formaron parte de los cursos de manualidades y elaboración de dulces que ofreció la Instancia de la Mujer.

Coincidieron con los comerciantes del mercado, de que los estudiantes son sus mejores clientes, ya que ofertan productos a bajo costo.

"Si las escuelas están abiertas hay venta, porque siempre organizan algo para esta fecha".