Con hipertensión, 43 % de víctimas de COVID

En más de tres años de pandemia de COVID-19, en Coahuila han fallecido 9 mil 046 personas por dicha enfermedad respiratoria.

Un 42.58 % de las víctimas mortales padecía hipertensión arterial, un 35.67 por ciento diabetes, un 13.64 por ciento obesidad y un 8.02 % una enfermedad renal crónica. Durante la contingencia sanitaria, estos padecimientos estuvieron enlistados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) entre las 14 afecciones de salud subyacentes con un "mayor riesgo de COVID-19 grave".

La última actualización de la Secretaría de Salud estatal en cuando a defunciones fue el pasado lunes 17 de abril de 2023.

De las 9 mil 046 muertes, un 29.9 % que equivalen a 2 mil 707 se registraron en la región Sureste.

Le siguió La Laguna con 29.8 % que se traduce en 2 mil 692 fallecimientos. Un 18.1 % igual a mil 634 decesos se reportaron en la región Centro, un 14.7 % equivalente a mil 329 defunciones se registraron en la región Norte y un 7.6 % que se traducen a 684 muertes, se notificaron en la región Carbonífera.

Por su parte, en el Histograma de defunciones Coahuila, Salud federal informó que el rango de edad más afectado fue el de 65 a 69 años y del total da personas fallecidas, 57.66 % eran hombres.

Autoridades de salud como la OMS y la OPS, informaron en su momento que el riesgo de enfermedad grave por COVID-19 si un individuo se infecta es mayor en la población de más edad (65 años o más) y entre aquellos con condiciones de salud subyacentes.

Otras comorbilidades son enfermedad cardiovascular, enfermedad hepática crónica, cánceres con inmunosupresión directa, cánceres sin inmunosupresión directa, pero con posible inmunosupresión causada por el tratamiento, VIH/Sida, tuberculosis activa, trastornos neurológicos crónicos, trastornos de células falciformes y consumo de tabaco fumado.

DISTRIBUCIÓN DE CASOS

Además del número de defunciones, al 17 de abril del año en curso, la Secretaría de Salud de Coahuila informó que en el estado se tenía un acumulado de 191 mil 205 casos de Covid-19 así como 309 casos activos.

Estos últimos son todos aquellos positivos con fecha de inicio de síntomas en los últimos 14 días.

Los casos activos de distribuyeron de la siguiente forma: 96 en la región Sureste; 92 en La Laguna; 66 en la región Centro; 43 en la región Norte y 12 en la región Cabonífera.

Esta semana, el secretario de salud de Coahuila, Roberto Bernal dijo que en esta entidad todavía no se declarará el fin de la emergencia sanitaria por coronavirus.

Comentó que una emergencia sanitaria no se levanta por "decisión política" y que todo será en base a evidencia científica. "A la hora que ya no haya contagios se acaba, no hay de otra, es sencillo", puntualizó.

Pandemia

Positividad:

*El pasado lunes 17 de abril, se informó que el índice de positividad de COVID-19 en Coahuila es del 39 por ciento.

*Se dio a conocer que las regiones Centro, Carbonífera y Sureste demuestran un aumento de casos con una pendiente poco pronunciada mientras que en las regiones Norte y Laguna la incidencia continúa en descenso.