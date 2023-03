'Con el dolor de mi corazón', Tammy Parra termina su relación a días de anunciar que le pidieron matrimonio

Las redes sociales se emocionaron después de que la tiktoker Tammy Parra había anunciado su compromiso, pues le pidieron matrimonio en la Torre Eiffel de París; sin embargo, el cuento de hadas terminó pronto debido a que surgieron mensajes que exponían una infidelidad de parte de su pareja.

En TikTok una usuaria muestra pruebas de una conversación con Omar Nuñez, en donde expone las intenciones de la pareja de la famosa de ser infiel.

"Yo quería ayudar a Tammy a que no se casara con un infiel. No me importa si les caigo mal, si me funan, pero que triste que Tammy se vaya a casar con ese tipo de persona", señaló.

Los videos y capturas de pantalla se hicieron virales rápidamente, tanto así que salió a la luz otra infidelidad.

Más tarde, luego de la polémica, Tammy salió a hablar de la situación y a aclarar su vida sentimental.

"Todos sabemos lo que está pasando en estos momentos. Hay miles de videos hablando del tema, pero yo no quería salir a decir nada sin estar segura de lo que pasaba y así como hice mi relación pública, pues tienen derecho a saber qué pasará.

Con el dolor del mundo decidí terminar mi relación. Yo soy una mujer que no necesita de nadie y menos de un hombre.

Una mujer que trabaja todos los días en su futuro y para sí misma, para ser una mejor persona, que busca cumplir sus sueños sin pisotear ni afectar a nadie y por eso sé perfectamente lo que me merezco".

En mi vida tengo una regla de oro, dejar ir a las personas que no me valoren y no me respeten. Yo voy primero, mi estabilidad va primero, y si es necesario eliminar a ciertas personas de mi vida, aunque me duela, se va a hacer.

He pasado por cosas muy fuertes en mi vida, mucho más fuertes que esta, así que esto no me va a derribar, simplemente me hará más fuerte

Es una situación que me duele bastante. Yo sigo en shock, estoy procesando, para mí esto es muy fuerte, yo creía tener una relación muy sana, muy linda.

Al día siguiente ya estaba comprometida, y al día siguiente salieron pruebas de que me habían sido infiel. Al principio yo creí que era un fotomontaje, pero luego empezaron a salir más pruebas y ya fue demasiado. Yo más que nadie sé que la vida es una montaña rusa, hoy puedes estar arriba, mañana puedes estar abajo.

Yo creía conocer a esa persona, pero me quedo con la tranquilidad de que yo di mi cien por ciento, yo di mi lealtad, di mi respeto, pero sigo en shock de como un hombre puede olvidarse de su pareja, de sus planes, de su futuro tan fácil y rápido

Pido muchísimo respeto. Gracias a mis seguidoras por todos sus mensajes de verdad, han sido como un abrazo

Yo solo perdí a un hombre que no me respetaba y él perdió a una mujer chingonsisima. Saldremos de esta y volveremos a brillar", concluyó.

Cabe señalar que Tammy y su ahora expareja se encontraban de viaje en Europa, en donde estaban celebrando su cumpleaños, y en donde ocurrió la propuesta de matrimonio.

A través de TikTok compartieron el emotivo viaje, así como la petición de matrimonio.

¿Quién es Tammy Parra?

Tammy Parra es una influencer que se hizo viral gracias a TikTok en medio de la pandemia.

La famosa compartía videos con anécdotas, vlogs, así como tutoriales de maquillaje, algo que se ha convertido en su marca principal.