'Con Claro Chío', Gerard Piqué publica foto con su novia y usuarios los tunden en redes

Gerard Piqué sorprendió al posar sin camisa junto a Clara Chía en sus redes sociales, desencadenando un sin fin de reacciones al respecto.

A pocos días de que Shakira lanzara su canción Acróstico, dedicado a sus hijos y al proceso que vivieron luego de su divorcio y su partida a Estados Unidos, Gerard Piqué sorprendió al publicar la segunda fotografía junto a su actual novia, la joven Clara Chía.

A pesar de que en la imagen el exfutbolista solo se limitó a colocar solamente un corazón naranja, usuarios no dudaron en reaccionar a la imagen, en donde aseguran que el futbolista solo subía fotos cuando Shakira lanzaba canciones para hacerse notar.

"Solo sube fotos con ella cuando Shakira saca una nueva canción, pero que no se note", "Gracias Piqué, por alejarte de Shakira, y dile a tu novia que no sería mucho, acá estaremos esperando el karma", "Con Claro Chio", "Pura mentira esa sonrisita, porque en la cama hay tres porque el recuerdo de Shakira siempre está, pobre niñita, no sabe en lo que se metió", fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer.