Con Asociación, lagunera da apoyo a personas Trans

Su nombre es Paola Valentina, y es una chica trans. Aunque su transición no fue fácil, ahora ayuda a otras chicas y chicos que, como ella, no tienen el apoyo inicial de su familia. Motivo principal por el que conformó una asociación desde donde brinda ese apoyo que le hubiera gustado tener desde el inicio de su duro caminar.

Red Trans Laguna, es el nombre de la asociación que formó en el mes de febrero de este 2023, también en honor a Cristal, quien fuera su principal inspiración y la que le ayudó a definirse y lograr su felicidad completa.

Paola compartió su historia, en el marco del Día del Orgullo LGBTQI+, establecido el 28 de junio, en conmemoración a los disturbios de Stonewall, Nueva York, de 1969, que marcaron el inicio del movimiento de liberación homosexual.

Ahora de 28 años de edad, compartió que, en su proceso, "salió del clóset" en dos ocasiones. La primera, fue a los 15 años, cuando se declaró un hombre gay.

Años más tarde, de los 17 a 18 años de edad, después de conocer a chicas trans, "fueron mi inspiración, fue así cuando entendí que era lo que yo sentía, cómo me sentía, vi su imagen y dije, yo soy igual que ellas", fue en ese proceso, su segunda salida del clóset, como ella misma lo define.

No fue fácil, pues le costó insultos, tanto de su hermano como de su propio padre. Y es que su familia era un tanto "tradicional". Tanto, que incluso tuvo que salir de casa y buscar dónde refugiarse. Fue ahí que Cristal, le abrió las puertas de su hogar, más nunca la de su profesión, pues siempre le dijo que ella no era para dedicarse a eso (prostitución) sino que ella "llegaría muy alto".

Fueron solo unos días los que pasó en su casa, pues su madre le pidió que regresara. Su actitud ya era otra.

"Yo me sentí atraído por los hombres, pero en realidad cuando fue pasando el tiempo fui descubriendo mi propia identidad, lo que a mí me ayudó mucho fue conocer chicas trans, y conocer su mundo, y fue lo que me ayudó mucho a descubrirme a mí misma, porque yo me sentía a atraída por los hombres, pero no sabía si era hombre o era mujer. Tenía yo como esa incertidumbre, la confusión, cuando las conozco a ellas, me hizo dar el paso para ser yo misma. Tuve más apoyo de la comunidad que de mi familia", compartió.

"En mi familia fue un poco complicado por la cuestión de que es un tanto tradicional, en cuestión de que nunca se había visto algo así en la familia, pero en realidad fue un poco difícil, hubo lágrimas, hubo eventos desafortunados, y pues mi mamá se enteró por medio de una carta, a una persona. Hoy en día me cuenta que sabía, pero no hallaba la manera, cómo acercarse o cómo decírmelo, cómo preguntar".

Hoy a diez años de su firme decisión, cuenta que todo es diferente, ahora hay más apertura, sin embargo, asegura que aún hay mucho por hacer, sobre todo por la comunidad trans, que aún sufre de discriminación, incluso en espacios de lo más comunes como un sanitario.

A 10 años, dijo, logró una reconciliación con su padre, quien falleció hace siete años, pero quien dijo, sí perdonó, pues en su lecho de muerte fue él quien le pidió su perdón por los malos tratos.

Además, ahora su madre es su mejor amiga y cómplice, mientras que su hermano es más respetuoso.

DE LOS PLANES

Más que dejarla caer, las malas experiencias que vivió y que aún ha enfrentado, la ayudaron a concretar uno de sus proyectos más importantes, la Red Trans Laguna, que brinda apoyo a esos chicos y chicas trans, que, como ella, no tuvieron el apoyo de su familia al definirse como son.

"Soy presidenta de un colectivo Red Trans Laguna, ahorita el colectivo se enfoca mucho en brindar ayuda psicológica, legal, médica, información correcta de lo que es ser una persona trans. Me ha servido mucho para sobrellevar mi transición. Le hemos brindado ayuda a personas que han tenido inconvenientes".

En este año, también logró su cambio de identidad, por lo que oficialmente es Paola Valeria, y con ello, terminar con la serie de problemas administrativos que se fueron presentando, porque su aspecto no concordaba con sus documentos.

Otro de sus planes que tiene a largo plazo, es contar con un refugio para mujeres y chicos trans, que no tienen a dónde llegar, y para evitar que vivan en las calles al no contar con el apoyo de sus familiares.