Con 4T se acabó el modelo García Luna: Rosa Icela Rodríguez

La secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, afirmó que en su equipo de trabajo no hay pactos "abominables" con el crimen organizado ni actos fuera de la ley, ya que eso sería fallarles a quienes han creído en la cuarta transformación.

En la firma de Convenio por la Paz que se celebró en el estado de Hidalgo con el mandatario Julio Menchaca Salazar, la funcionaria resaltó que se acabó el modelo García Luna que representa lo más inhumano del periodo neoliberal.

Las directrices ahora son claras, cero corrupción por lo que no debe haber delito sin castigo. Resaltó que la política de abrazos no balazos no significa que estén cruzados de brazos, prueba de ello es que se ha afectado la estructura criminal de todos los grupos delincuenciales sin excepción alguna.

Esto, señaló, ha permitido que los delitos se encuentren a la baja. La incidencia delictiva del fuero federal ha tenido una reducción de 30.08%, el homicidio un decremento de 17.7%, de igual manera disminuyó el robo de vehículos en un 43% y el secuestro una baja de 79.4%.

En el caso del robo de combustible, dijo que de diciembre del 2018 a la fecha hay una baja de 92.3%, lo que significa un ahorro de 246 mil millones de pesos que se dedican a programas sociales e infraestructura.

"La clave de este éxito es sencilla, atender a los jóvenes y no permitir la corrupción", dijo.

Por su parte, el gobernador Julio Menchaca Salazar resaltó la importancia de tener un trabajo coordinado y dijo que en el caso de Hidalgo se combate de manera frontal el delito.

En el robo de combustible aseveró que quienes se dedican a esta actividad no sólo merman recursos de la nación, sino que exponen a personas inocentes a que esté en riesgo su integridad, como ocurrió apenas este día.

El mandatario resaltó que en los cuatro meses que lleva de gobierno se han recuperado 500 mil de combustible, 16 predios han sido puestos a disposición, lo mismo que 152 vehículos y señaló que hay preocupación, debido a que este delito trae consigo otros ilícitos como es el narco menudeo.

También resaltó surge el cobro de piso, secuestro, robo con violencia hechos que no van a ser permitidos en el estado de Hidalgo.