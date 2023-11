Compras... ¿por deseo o necesidad?

El Buen Fin 2023 está por iniciar y, para muchos mexicanos, la necesidad de comprar también. Y es que el vivir "endeudados" puede ser, en el fondo, esa necesidad de "ser y pertenecer".

El psicólogo clínico Antonio Miranda Hernández explicó que las grandes empresas de mercadotecnia venden ese "deseo" de tener determinado artículo o artículos, más que por una verdadera necesidad.

"De hecho las redes sociales utilizan los algoritmos para ofrecerles lo que ellas creen necesitar cuando en realidad nos venden un deseo, no una necesidad... eso combinado con la poca inteligencia o educación financiera que tenemos no nos enseñan a invertir, a ahorrar... no nos enseñan a planificar, tenemos ciertas nociones de eso pero no nos queda claro... somos una cultura consumista".

Otro punto es que cuando una persona va a consumir es por esa necesidad de placar inmediato que aparece con los llamados que hacen las tiendas comerciales como: compra hoy, venta nocturna, solo por hoy, entre otras.

"No tenemos esa capacidad de decir porque buscamos esa combinación principio de placer, todo es inmediato, todo es para ya, todo lo tenemos que tener y si no lo tenemos... nos sentimos que no pertenecemos".

Miranda Hernández explica que psicológicamente los mexicanos de forma inconsciente vivimos en una cultura de la dependencia, de paternalismo y eso se refleja en la mayoría de las decisiones que tomamos.

"Entonces nosotros somos los hijos que nos endeudamos y que vivimos endeudados, la gente ve en su tarjeta de crédito 35 mil pesos y piensa que son suyos cuando en realidad son del banco, ese banco desde luego se aprovecha de la ignorancia y de la necesidad de ser dependientes, la deuda encadena, la deuda hacer que pertenezcamos… nosotros los mexicanos tenemos problemas de independencia, tenemos problemas de decisiones, tenemos problemas de madurez y nos regimos, como decíamos al principio, el principio del placer que es todo inmediato, todo es para hoy, la vida es hoy, entonces no tenemos esa capacidad de planear de decidir si lo deseamos o lo necesitamos".

Es por ello que en esta edición más del Buen Fin evite ser "víctimas de la mercadotecnia", por lo que recomienda: planear, tener educación financiera, definir qué deseo y qué necesito y, sobre todo, si es una oferta real la que nos están ofreciendo o nada más nos estamos engañando pensando que eso lo tenemos que comprar porque todo mundo lo compra.

Sobre ese último punto citó el ejemplo que se dio durante el inicio de la pandemia de COVID-19: "El ejemplo es el papel higiénico, cuando iba a empezar la pandemia, ¿para qué lo comprábamos', quién sabe... pero todo mundo lo compró entonces había que comprarlo".