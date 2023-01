Comparan The Flash con trilogía de Batman de Christopher Nolan, dicen que es igual de buena

Uno de los estrenos más esperados del 2023 es The Flash, película protagonizada por el controversial actor Ezra Muiller, hay muchas expectativas en torno a esta película, y parece que Warner le tiene mucha fe.

De acuerdo a reportes de diversos medios, ejecutivos de Warner habrían dicho que están confiados con el película, e incluso están haciendo comparaciones con la trilogía de Batman, dirigida por Christopher Nolan.

El plan de hacer una película de The Flash lleva muchos años puestos sobre la mesa, a Warner le costó mucho decidir los planes con este héroe desde que fue presentado por primera vez en el 2016 en la cinta Batman vs. Superman: Dawn of Justice League.

Sin embargo, a pesar de muchos obstáculos, una pandemia, y cambios en los ejecutivos de Warner, la cinta si va a estrenarse este año, y esperan que sea todo un éxito, a pesar de que se dice que habrá un reinicio del Universo de DC en el cine.

La trama promete mucho, ya que presentará el multiverso y los viajes en el tiempo, en donde se espera que aparezcan dos Barman, el de Michael Keaton y Ben Affleck.

Si las cosas salen bien, y la cinta es tan buena como dicen los ejecutivos y algunos medios, parece que estamos frente a la película que conquistará el verano, una vez que se estrene el 16 de junio.