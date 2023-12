¿Cómo usar el filtro que expande tus imágenes con IA en TikTok?

La plataforma de videos china, TikTok, ha revolucionado la forma de consumir y crear contenido audiovisual. Su catálogo de filtros y efectos para imágenes y vídeos ha impresionado a la comunidad de Internet en múltiples ocasiones. Esta vez no es la excepción y es que la nueva herramienta de TikTok está adquiriendo mucha popularidad.

Hablamos de su filtro que te permite expandir tus imágenes con ayuda de la Inteligencia Artificial (IA). Hay varios usuarios que la han probado y han compartido los resultados. Sin embargo, si aún no lo has probado y no sabes cómo hacerlo, en Tech Bit te decimos cómo usarlo paso por paso para que no te pierdas de esta novedad.

Así puedes activar el filtro de TikTok que expande tus imágenes con IA

Si ya eres un usuario frecuente de la plataforma de videos, el proceso te resultará bastante sencillo, ya que no tienes que recurrir a una herramienta externa, sino que en la misma app puedes obtener este popular filtro.

Para iniciar, necesitarás una o varias imágenes que desees expandir, ya sea porque están recortadas o la toma no salió completa, por lo que se perdieron algunos detalles en el camino.

En caso de que sea tu primera vez usando la app, además de las fotografías, requerirás instalar TikTok en tu celular y asegurarte de aceptar los permisos que requiere la plataforma para funcionar.

Para usar el filtro de TikTok que expande imágenes con IA debes seguir estos pasos:

Abre la app y entre las opciones selecciona el apartado de "Efectos" y después el ícono de la lupa para acceder al buscador.

Puedes escribir algo breve como "IA expandir" para localizar fácilmente el filtro.

Entre los múltiples efectos, debes elegir el que tiene un ícono morado con la palabra "IA".

Después de abrir el filtro, debes presionar el botón de "+" para buscar en tu dispositivo la imagen que deseas utilizar.

Cuando la encuentres, da clic en ella. Espera hasta que la plataforma termine de hacer los cambios con ayuda de la Inteligencia Artificial.

Luego de un par de segundos, podrás ver la imagen expandida. Te asombrará ver el resultado final, especialmente cómo la IA agregó las partes restantes en tu fotografía.

Para terminar, puedes seguir editando el material al añadir otros efectos o imágenes y sonidos para terminar el video.