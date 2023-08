¿Cómo se comporta tu aseguradora ante una queja o reclamación de un seguro de vida?

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) informó sobre el comportamiento del sector Asegurador del seguro de vida, y exhortó a la población a comparar antes de contratar alguna cobertura para encontrar el producto que mejor se acomode a sus necesidades de protección y costo.

Existe una amplia variedad de productos, solo hay que darse un tiempo, ya sea a través de un agente de seguros o en las páginas de Internet de las aseguradoras, para encontrar el más adecuado. Con base en los resultados de la Encuesta de Salida relacionada con seguros, aplicada a los Usuarios (10 mil 844 en total) que presentaron reclamaciones a través de los portales de Queja Electrónica o Registro Único de Trámites de la Condusef, se evidencia que solo el 36% de los encuestados, comparó el producto que adquirió con alternativas similares, antes de formalizar su contratación.

A junio de 2023, en la Condusef se atendieron un total de 3 mil 211 reclamaciones para el sector asegurador del ramo vida individual (considerando Gestión electrónica, Gestión Ordinaria y Conciliación). Las aseguradoras más representativas por su número fueron: MetLife México, Grupo Nacional Provincial (GNP), BBVA Seguros, Seguros Banorte, Seguros Argos, Seguros CitiBanamex, Zurich Santander, HSBC Seguros, Seguros Inbursa y Axa Seguros, las cuales en conjunto concentraron 2,636 reclamaciones equivalentes al 82% del sector.

Considerando los datos de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), a marzo pasado, estas 10 aseguradoras representaron 57% de los asegurados en el ramo de Vida y 45% de los siniestros que ocurrieron a la fecha mencionada.

Conforme a la participación en el total de las reclamaciones del sector, MetLife registró el 24%, GNP 13% y BBVA Seguros 12%.

Ahora bien, para hacer una comparación justa, se utiliza el "índice de reclamación", que relaciona las quejas de las personas con el número total de personas que tienen seguros en una empresa específica. En decir, brinda una forma justa de comparar el desempeño de diferentes aseguradoras.

Respecto al índice de reclamación, se calcula dividiendo el número de quejas del ramo, presentadas ante Condusef, por cada millón de riesgos asegurados. Este enfoque asegura una comparación equitativa entre las aseguradoras y establece una base común para evaluarlas.

Destacan los índices de reclamación de: HSBC Seguros con 224 reclamaciones por cada millón de riesgos asegurados, seguros de Seguros Argos con 113 y GNP con 103.

Bajo este contexto, es importante manifestar que tener más quejas no significa que una empresa sea peor que otra. Esto es porque si una empresa ha vendido más seguros (tiene más clientes con seguros) que otra, es normal que pueda haber un mayor número de quejas. Por ejemplo, MetLife presenta 24% de participación del total de las reclamaciones ante la Condusef, y en el caso del índice de reclamación presenta 84 reclamaciones del ramo vida por cada millón de riesgos asegurados.

En relación a las principales causas de reclamación en el ámbito de seguros de vida, se destacan: la negativa en el pago de indemnización con un 38%, seguida por solicitudes de cancelación del contrato y/o póliza no atendidas o no aplicadas con un 20%, inconformidades relacionadas con el tiempo de pago de indemnización con un 10% y casos de cancelación de pólizas no contratadas, que representan un 6%.

En lo que concierne a las aseguradoras que muestran un porcentaje más alto de resolución favorable para los usuarios, destacan Seguros Argos y Seguros Inbursa, ambas con un 41%, seguidas por BBVA Seguros con un 38%.

Al evaluar tanto las principales aseguradoras como el contexto de la Unidad de Atención a Usuarios en el que se presentó la reclamación, hasta junio de 2023, destaca que la Ciudad de México registró la cifra más alta de reclamaciones, alcanzando un total de 523, lo que representa el 20% del total, seguida de Puebla que presentó 138 reclamaciones, equivalente al 5%, y Jalisco que, también registró 5%.