¿Cómo puedo bloquear las notificaciones de Instagram?

Posiblemente te ha pasado o has escuchado a algún conocido decir que han sido etiquetados en publicaciones que no les interesan, así que, para evitar que te pase o a tus conocidos les siga sucediendo, vamos a explicarte en Tech Bit de EL UNIVERSAL cómo impedir que te etiqueten en Instagram, de forma que no recibas etiquetados de gente que no conoces.

Es importante destacar que esta actividad puede resultar muy molesta, ya que es posible que te etiqueten en concursos en los que no estás interesado.

Asimismo, te enseñaremos como impedir que te etiqueten, debido a que en los últimos días, ha habido un gran número de usuarios en Instagram que han señalado de que están siendo etiquetados en publicaciones donde se anuncia que han ganado diferentes cantidades de dinero en Shein, la plataforma de compras china.

Por tanto, si estás cansado de tener que bloquear constantemente cuentas fraudulentas, te explicamos cómo evitar que te etiqueten en publicaciones de Instagram.

Los pasos a seguir para evitar ser etiquetado por personas no deseadas en Instagram cambian un poco, dependiendo de si estás usando la plataforma en tu celular o en una computadora. A continuación, te explicamos cómo hacerlo en ambos casos.

En tu teléfono celular, abre la aplicación de Instagram y accede a tu perfil.

Luego, selecciona las tres líneas horizontales en la esquina superior derecha para abrir el menú.

Presiona en "Configuración y privacidad" y desplázate hacia abajo hasta encontrar "Etiquetas y menciones".

Allí encontrarás distintas opciones, la primera de las cuales te permite elegir quién puede etiquetarte: "Permitir etiquetas de todos", "Permitir etiquetas de personas que sigues" o "No permitir etiquetas".

Escoge la opción que mejor se adapte a tus preferencias.

Si prefieres que cualquiera pueda etiquetarte, pero que solo las publicaciones que apruebes aparezcan en tu perfil, entonces selecciona "Aprobar etiquetas manuales" y activa esta opción.

En tu computadora, accede al sitio web de Instagram

En la esquina inferior izquierda, selecciona "Más".

Se abrirá un menú en el que tendrás que elegir "Configuración".

Luego, dirígete a la sección de "Privacidad y seguridad" y desplázate hacia abajo hasta encontrar la sección de "Publicaciones".

Allí, podrás seleccionar quién puede etiquetarte: Todos, personas que sigues o nadie.