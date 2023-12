¿Cómo murieron los tres hermanos del cantante Nick Carter?

Ayer se dio a conocer la noticia del sensible fallecimiento de Bobbie Jean, hermana de Nick Carter, convirtiéndose en la tercera de sus cuatro hermanos en perder la vida, pues hace un año Aaron murió y, 10 años antes, ocurrió lo mismo con Leslie, pero ¿cómo ocurrió el deceso prematuro de los Carter?

Sin duda, Nick ha tenido una vida llena de éxitos, desde que debutó con los Backstreet Boys, en 1993, cuando tenía tan sólo 13 años. Sin embargo, también se ha enfrentado a momentos muy complicados, y no nos referimos sólo a su batalla contra el alcohol y las sustancias ilícitas, sino a la inesperada muerte de tres de sus hermanos, Leslie, Aaron y, recientemente, Bobbie Jean.

El próximo enero se cumplen 12 años desde que Leslie murió, cuando tenía sólo 25 años. La noticia se dio a conocer un día después y, tres días posteriores, "ABC News" dio a conocer un informe policial que indicaba que la joven había fallecido por una sobredosis de medicamentos recetados, de los cuales se había hecho dependiente, pues desde hacía tiempo había sido diagnosticada con trastorno bipolar.

De acuerdo con el documento, los agentes de policía de Nueva York encontraron tres diferentes sustancias que pudo haber consumido:

Olanzapina, que trata los síntomas provocados por enfermedades como la esquizofrenia y el trastorno bipolar.

Ciclobenzaprina, un tipo de relajante muscular.

Alprazolam, para tratar la ansiedad y los ataques de pánico.

De acuerdo con las declaraciones de Ginger Carter, segunda esposa del padre de Leslie, Robert Gene Carter, la joven había vuelto a su país natal, después de pasar una temporada en Canadá. Su regreso, se debió a que la joven quería hacer frente a su dependencia a medicamentos, por lo que regresó a la casa de su progenitor a lado de su hija de 10 meses, Allysa Jane.

Ginger contó a medios que Leslie se cayó de la bañera horas antes de su muerte, por lo que ayudó a que se recostara en la cama, pero más tarde, se percató que no estaba respirando, por lo que se comunicó con el 911.

Ese mismo informe indicaba que, cuando Ginger se puso en contacto con la policía, parecía estar en estado de ebriedad, pues le era casi imposible hilar frases y pronunciar una palabra sin trabarse. Además, cuando hubieron llegado al domicilio, la mujer lucía visiblemente cansada.

"Ginger hablaba con dificultad, tenía las pupilas puntiagudas, los ojos vidriosos y se quedaba dormida una y otra vez", afirma el informe.

Aaron Carter, quien también se abrió paso en el mundo del entretenimiento desde muy joven, debutando como cantante infantil, murió a los 34 años, por una sobredosis accidental, propiciada por el consumo de difluoroetano, un tipo de aire comprimido que, al ser inhalado, produce efectos parecidos a los que una persona experimenta con el consumo excesivo de alcohol; otra de las sustancias que ingirió fue alprazolam, el mismo fármaco contra los ataques de pánica que Leslie consumía.

El cantante fue encontrado sin signos vitales en su bañera, en la que se ahogó accidentalmente. La noticia causó consternación generalizada, pues desde su niñez y durante toda su adolescencia, Aaron fue una de las jóvenes promesas de Hollywood, sin embargo, llevaba años luchando contra las adicciones y la enfermedad mental, pues en 2021 dijo en "The Doctors" que había sido diagnosticado con el trastorno de personalidad múltiple, esquizofrenia, ansiedad aguda y también trastorno bipolar.

En esa misma entrevista, Aaron contó que había sido violado por su hermana Leslie, desde los 10 y hasta los 13 años; sin embargo, destacó que no la culpaba, pues sabía que tenía una enfermedad mental que la hacía actuar equivocadamente cuando no tomaba sus medicamentos; también reveló que dos de sus primos abusaban de él sexualmente desde que tenía 8 años.

Semanas antes de hacer estas declaraciones, Nick y Angel, la hermana gemela de Aaron, obtuvieron una orden de restricción para que su hermano no pudiera acercarse a ellos al menos a 30 metros de distancia, sin embargo, al momento de su muerte, diferentes fuentes aseguraron que los problemas entre él y sus hermanos ya habían quedado resueltos.

Ayer se dio a conocer que Bobbie Jean, de 41 años, había muerto, sin que se dieran a conocer los motivos de su deceso; su madre, Jane Carter, fue la primera integrante de la familia en pronunciarse públicamente, al declarar para "Daily Mail" que se encontraba devastada y en shock por la noticia, por lo que solicitó espacio y respeto para que pudiera atravesar su duelo sin el asedio mediático, antes de que se propusiera a lanzar un comunicado con respecto a los hechos.

"Estoy en shock al enterarme de la muerte repentina de mi hija, Bobbie Jean; y necesitaré tiempo para procesar la terrible realidad de que esto suceda por tercera vez, cuando pueda pensar con claridad, publicaré una declaración más completa, pero hasta entonces pediría que me dejaran llorar en privado", dijo al medio.

A pesar de que no se conocen las causas oficiales de su fallecimiento, su hermana Angel publicó en su cuenta de Instagram, hace ocho horas, en el que sugiere que su partida derivó de una dura batalla contra una enfermedad mental, desencadenada por los traumas que vivió desde su niñez.

Esto escribió Angel:

"Para mi hermana mayor Bobbie:

"Tenías un gran sentido del humor y un espíritu dinámico. Creciendo, yo era como tu bebé y tú eras mi mejor amiga. La vida no fue justa contigo, eso lo sé. A veces, parecía que no tenías una oportunidad, no importaba qué.

"Experimentar inocencia en vez de agobio producido por los traumas, dolor y sufrimiento es increíblemente importante para las infancias, especialmente a tan corta edad. Sé por qué Leslie, Aaron y ahora tú terminaron en las circunstancias en que lo hicieron, comparto ese dolor que experimentamos durante nuestra niñez, y lamento que no hayas tenido la oportunidad de una vida mejor.

"Todos tenemos que romper barreras, reducir los estigmas y cultivar una sociedad donde buscar apoyo para la salud mental se reciba con comprensión y aliento. Esto empieza con nuestros hijos, y creando una sana conversación dentro del hogar".