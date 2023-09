¿Cómo evitar el robo de identidad de los niños en redes sociales?

En un mundo cada vez más digitalizado, nadie está exento de ser víctima de delitos como el robo de datos y la suplantación de identidad, incluidos los menores de edad, por ello es importante estar conscientes de los riesgos, para proteger y alertar a los pequeños.

"El robo de identidad infantil implica el comprometimiento y toma de control ilegítimo de la identidad virtual de un menor. Así, el ciberdelincuente logra vulnerar mecanismos de seguridad de las plataformas de redes sociales o de los videojuegos para ingresar al perfil de la víctima y adquirir el control", explica Juan Marino, gerente de Ciberseguridad de Cisco en Latinoamérica.

"Frecuentemente los adultos minimizan eventos como la intromisión o el robo de cuentas de las niñas y niños, pensando que sí no hay datos de cuentas bancarias no hay riesgo real de un delito o fraude, pero no hay que olvidar que la protección de los datos debe aplicarse de la misma manera a todos los integrantes de la familia que utilizan plataformas digitales", señala Marino.

Cuando el atacante ingresa a la cuenta de un menor –cuyos perfiles suelen estar menos protegidos que los de los adultos– automáticamente tiene acceso a información sensible. De este modo, quedan expuestos datos como nombre, fecha de nacimiento, número de teléfono, nombres de familiares, incluso nombre de la escuela o ubicación desde la cual se conecta.

Estos datos son usados por los ciberdelincuentes para cometer diversos tipos de fraudes, por ejemplo haciendo compras con las tarjetas de los padres asociadas al perfil del hijo.

Sin embargo, el experto en Ciberseguridad de Cisco asegura que el riesgo más grave del robo de la información implica la utilización de identidades infantiles para el grooming, "en otras palabras, el delincuente, en este caso típicamente un depredador sexual adulto, se hace pasar por un menor de edad para establecer vínculos de confianza con otros menores, que pueden estar entre el grupo de contactos, para luego perpetrar crímenes de índole sexual".

Debido a esto, es importante que los padres estén al pendiente del ambiente digital en el que se desenvuelven sus hijos. Los mayores deben hacer recomendaciones acerca del buen uso de internet y la protección de la información, además de generar confianza para que acudan a ellos ante cualquier situación extraña o que genere sospechas.

Recomendaciones de seguridad

A continuación te enlistamos algunos consejos de seguridad para cuidar la integridad de los menores en Internet:

Habla con tus hijos y familiares pequeños de la importancia de proteger su información personal. Diles que no compartan datos sensibles que puedan comprometer su privacidad y seguridad en línea o fuera de ella. En particular, diles que no compartan su nombre completo, fecha y lugar de nacimiento, dirección...

Revisa con ellos las configuraciones de privacidad de las redes sociales y plataformas digitales que utilizan. Verifica quiénes tienen acceso a sus publicaciones o fotografías. Activa los controles parentales.

Sensibiliza a los menores sobre la información e imágenes que comparten. Haz conciencia en ellos de que todo lo que publican en internet es público.

Verifica con ellos si han perdido acceso a alguna de sus cuentas de usuario o si han abierto perfiles en el pasado que aparentemente estén inactivos. Lo anterior con la finalidad de eliminarlos correctamente.

Supervisa la actividad en línea de los menores (cómo, cuánto y cuándo usan los dispositivos). Recuerda que la edad recomendada para el uso de las redes sociales es a partir de los 14 años.