¿Cómo crear una red WiFi para invitados?

En esta época de fiestas y reuniones, si te toca ser el anfitrión una de las cosas que les permitirá a tus invitados sentirse más cómodos en tu hogar mientras pasan un buen rato, será poner a su disposición la red de WiFi.

Si no quieres ir pasando tu clave de red, comprometiendo la seguridad de tus cuentas, es posible compartir tu internet de manera segura y temporal con amigos y familia; seguramente más de uno ya sabe controlar este tipo de situaciones cambiando temporalmente su contraseña para controlar por poco tiempo los dispositivos conectados, o compartir la red a través del código QR, entre otras. Sin embargo una manera de facilitar el acceso que es poco conocida, es crear una red WiFi de invitados.

Hacerlo es muy fácil y la mayoría de los routers permiten la ejecución de este truco con todo y un límite de ancho de banda para no saturara la red y provocar que el internet vaya muy lento, incluso puedes poner una contraseña provisional que sea fácil de aprender para que tus invitados no la olviden y si alguien hackea esa red, no le sea del todo funcional por el límite del ancho de banda.

Para configurar debes entrar a la parte de ajustes de router para tener acceso a la dirección IP, en la mayoría es 192.168.1.1. Una vez dentro de configuraciones ingresa los datos que te piden que son los que están pegados al modem. Dentro del apartado de "configuración inalámbrica", busca la opción que diga "Red para invitados", también la puedes buscar en el apartado de ajustes principales.

El siguiente paso es ponerle un nombre a tu red de invitados y la contraseña, que debe ser segura; si entre las demás opciones te aparece un bloqueo de red también configurarlo para que tus invitados no puedan interferir en los dispositivos conectados.

Ya que está lista la red puedes activarla solo cuando tengas visitas para que tus amigos se mantengan conectados y apagar la conexión para que solo tú puedas acceder a la red normal resguardando la privacidad de tus cuentas y dispositivos.