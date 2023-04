¿Cómo activar el infrarrojo de tu celular y para qué sirve?

Nuestros celulares están llenos de herramientas que pueden hacernos la vida más fácil. Y es que más allá de las aplicaciones que podemos descargar para realizar ciertas tareas, están equipados con sistemas que pueden ser muy útiles pero que no todos conocen. Tal es el caso del sensor infrarrojo.

De manera general, el infrarrojo, también conocido como IrDA, es un método de comunicación de corto alcance que permite que tu celular se conecte a otros dispositivos compatibles

Si bien esta tecnología puede estar presente en smartphones y dispositivos de todas las marcas, son principalmente los Xiaomi y Huawei los que más los incorporan.

A continuación, te decimos cómo saber si tu celular tiene esta función y cómo utilizarla.

Aunque no todos los modelos de celular cuentan con esta tecnología, el sensor infrarrojo puede ser de gran ayuda en tareas como compartir archivos o convertir el smartphone en un control remoto para diversos dispositivos.

A través de esta función puedes llevar a cabo tareas como transferir archivos de música o imágenes. Sin embargo, será un proceso mucho más lento en comparación con el Bluetooth, entonces ¿por qué utilizarlo? La mayor ventaja del infrarrojo es que permite compartir archivos desde una computadora a un celular. También podría ser la opción perfecta si es que quieres recuperar algo de un teléfono antiguo pues, antes de que estos dispositivos contarán con todos los sistemas de comunicación actuales, el infrarrojo era la herramienta más utilizada.

Pero la función más común de los puertos infrarrojos es convertir el celular en control remoto. Aunque, en la mayoría de los casos es necesario descargar una app que conecte ambos dispositivos, por ejemplo, la televisión, el aire acondicionado y equipos de música.

Para poder utilizar esta función es necesario que, tanto el celular, como el otro dispositivo, tengan activado el sensor y se reconozcan entre sí. En la mayoría de los casos los pasos a seguir se mostrarán en la pantalla. Una vez que realices la tarea que necesitas, lo mejor, por seguridad, es desconectar el infrarrojo.

Es importante decir que no siempre es la mejor elección de conectividad, pues es sensible a los obstáculos, es decir, si algo se interpone a la señal es probable que la tarea no sea completada.

Por cierto, esta tecnología también es la que permite que los termómetros a distancia, que se volvieron tan populares durante la pandemia, puedan detectar la temperatura del cuerpo.

¿Cómo saber si mi celular tiene infrarrojo?

Por lo general los celulares presentan el sensor infrarrojo en la parte superior frontal. Si pones atención verás un pequeño círculo de color oscuro, tal como el que observas en los controles remotos.

Si no encuentras este indicador la manera más simple de saber si tu smartphone tiene infrarrojo o no es revisar la ficha técnica de tu dispositivo, ya sea en tu manual de usuario o en internet.

Una opción más es verificar si entre las aplicaciones preinstaladas de tu dispositivo hay alguna diseñada para trabajar como control remoto.

En caso de que ninguna de las opciones anteriores te sea útil será hora de descargar una app. En la Play Store para Android busca AnyMote Universal Remote, una vez en tu dispositivo otorga los permisos necesarios y si tu celular cuenta con infrarrojo te mostrará los pasos a seguir para la configuración, de lo contrario te dará los pasos para utilizar WiFi.

También puedes optar por la aplicación Device Information Specs que te enlista los sensores que tiene incluido tu teléfono móvil. Solo debes ir a la pestaña superior Features y buscar el apartado Consumer IR.