Comisión de Salud cancela reunión con López-Gatell; no respondió a citatorio

El diputado Emmanuel Reyes (Morena), presidente de la Comisión de Salud, anunció la cancelación de la mesa de trabajo con Hugo López-Gatell, y las comparecencias de Gustavo Reyes Terán, Pedro Zenteno y Alejandro Svarch Pérez.

Indicó que la decisión fue tomada porque ninguno de los funcionarios públicos ha contestado al citatorio, y al ser evidente que no asistirán, no tiene caso que la Comisión cite a sus integrantes este miércoles.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo López-Gatell y Gustavo Reyes Terán, titular de la Comisión Coordinadora del Instituto Nacional de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, estaban agendados para presentarse mañana 19 de julio; sin embargo, no contestaron al citatorio de los diputados.

En reunión de la Junta Directiva de la Comisión de Salud, Reyes Carmona señaló que el único que ha contestado para señalar que no asistirá es Pedro Zenteno, director del ISSSTE, quien estaba citado el próximo 26 de julio, por tener una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre compra de medicamentos.

No obstante, la diputada Selene Ávila (Morena) aseguró que conoce la agenda del presidente López Obrador, y no tiene ninguna reunión con Zenteno en la fecha que tendría que comparecer. "Somos payasos, bufones de corte feudal en república pobre", apuntó.

Alejandro Svarch Pérez, titular de la Cofepris, tampoco ha confirmado su asistencia a la comparecencia que se realizaría el próximo 2 de agosto.

El diputado Éctor Jaime Ramírez, secretario de la Comisión de Salud, lamentó que los funcionarios no se presenten a rendir cuentas. Y dijo que es un despropósito que la Comisión se declarara en sesión permanente, como lo propuso en un principio el diputado Reyes Carmona, para esperar a ver si se presentarán mañana los funcionarios.

"Si no han confirmado, es claro que no van a estar. Respecto al desahogo de comparecencias, estas de participación por el funcionario, preguntas y respuestas del funcionario, me parece la metodología correcta, propondría, si es el caso, que se apruebe esta metodología y que quede pendiente para ver qué día y de qué año podrían comparecer los funcionarios", refirió.