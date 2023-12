Comienza mercurio retrógrado y es muy probable que regrese tu ex para estas fechas 

Oficialmente entramos a mercurio retrógrado y de acuerdo a Mika Vidente, te invita a no forzar las cosas sino a estar en calma.

Todo tránsito con algún planeta retrógrado nos invita a ver hacia el interior, ahorita está en Capricornio, y el 23 de diciembre cambia a Sagitario.

“Me parece muy curioso que pase en estas fechas porque es como si te invitara a que las pasaras contigo, en calma”, dice el astrólogo y tarotista a través de su cuenta de Instagram.

Recordando que tenemos a Júpiter retrógrado en Tauro, que es signo de tierra, y a Mercurio en Capricornio que es signo de tierra, está diciendo que antes de gastar los recursos, es mejor guardarlos.

“Sé inteligente, sé estratégica con ellos, organiza y planifica cual va ser tu estrategia para el siguiente año, ahorita no te los gastes.

Cuando cambie a Sagitario el 23 de diciembre, aquí me gusta mucho porque es como si te dijera ‘oye, cuál es tu verdad, ya la explicaste, por qué no la has explicado’”.

Se vale cambiar de creencias, no forzar las cosas y no correr, sino más bien cada día planear algo diferente para el siguiente año.

Es muy probable que regrese tu ex para estas fechas

Las redes sociales van a fallar tantito.

Los asuntos de dinero se van a retrasar un poco, pero cuando entre Sagitario puede que haya tendencia a robos y fraudes.

Planifica

Organízate estratégicamente

Encuentra tu verdad

Pásala en cala estos días

¿Qué significa que Mercurio esté retrógrado?

A menudo en la lengua inglesa se culpa al planeta más cercano al sol de las desgracias de la vida, grandes y pequeñas.

Mercurio retrógrado, en alusión a cómo el planeta parece retroceder en su marca a través de nuestro cielo durante unas pocas semanas aproximadamente cada cuatro meses. Esta temporada, ocurrió el pasado 23 de agosto al 14 de septiembre, y volverá del 13 de diciembre del 2023 al 2 de enero del 2024.

Su conexión con los acontecimientos de la tierra (astrología) está ampliamente refutada como pseudociencia, con la idea de que Mercurio tiene poder sobre nuestra comunicación.