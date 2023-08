Colocan listones en los árboles de la calzada Colón con los nombres de los desaparecidos de Fuundec-M

Para visibilizar la problemática de las desapariciones en La Laguna y en el país, el colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec-M) emprendió desde este domingo una serie de actividades que se llevarán a cabo en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, establecido el 30 de agosto.

El colectivo, conformado por familiares de personas que aún no han regresado a casa, colocó una serie de listones color verde con el nombre de sus seres queridos desaparecidos en los árboles en la calzada Colón.

La actividad la realizaron durante el desarrollo del paseo familiar, que domingo a domingo toma la vialidad, con la idea de que sean más ojos los que volteen a ver la realidad que sufren madres y padres de familia por la ausencia de sus hijos.

María Elena Salazar, perteneciente al colectivo, y madre de Hugo Marcelino González Salazar, desaparecido desde el 20 de julio de 2009, detalló que con dicha actividad dieron inicio una serie de actividades que culminarán el miércoles con una marcha, a llevarse a cabo a las 18:00 horas partiendo de la Plaza Mayor rumbo a la Fuente del Pensador de la Alameda Zaragoza.

“Si bien tenemos en la Alameda un memorial donde está el Árbol de la Esperanza, quisimos hacer esta actividad aquí en el Paseo Colón”, dijo.

Las actividades continuaron con la pega de consignas sobre la avenida Matamoros, rumbo a la Plaza Mayor. Este año, la consigna de los familiares de personas desaparecidas es la nula investigación que han hecho las autoridades para dar con el paradero de sus seres queridos.

“Desgraciadamente, a más de 14 años que nuestros hijos, familiares desaparecidos, siguen sin regresar a casa, hoy como bien dicen, otro sexenio más que está a punto de terminar, que se va con esta deuda de no localizar a nuestros familiares. Y pues la demanda sigue siendo la misma desde el inicio, que ellos no están, que es la presentación y el regreso de ellos, de cada uno de ellos, la investigación y la búsqueda”, demandó Salazar.

Señaló que ninguna autoridad de los tres niveles ha hecho algo para dar con el paradero de sus hijos. “No se puede tapar el sol con un dedo, las autoridades del gobierno, tanto municipal, estatal y federal, cualquier nivel de gobierno, ahí está la nula investigación, el no querer aceptar esta verdad tan dolorosa para nosotros las familias y la sociedad entera, porque también es para la sociedad… es un dolor que no no más nos aqueja; entonces esto es una lectura que ningún gobierno quiere aceptar esta realidad”.

Fuundec no descarta la posibilidad de pintar memoriales con el nombre de sus hijos, “en torno de que si su voz se calla porque no están, las de nosotros van a hablar”.