Colegio Miguel Ángel, educación que trasciende generaciones

En los más de cincuenta años de ofrecer servicios educativos en La Laguna, el Colegio Miguel Ángel ha destacado por su disciplina, orden y la calidad en sus servicios.

"Normalmente los alumnos que entran, desde maternal, los entregamos hasta los 15 años. Tenemos un seguimiento con ellos y los papás se quedan con nosotros por generaciones. Los que fueron alumnos de nosotros, ya son papás y nos están trayendo a sus bebés. Entonces, esto habla bien de nosotros, de que les gusta lo que trabajamos", menciona Eugenia García Dávila, directora académica.

En cuanto a la educación religiosa del Colegio Miguel Ángel, ésta se lleva a cabo los martes, una hora, donde están presentes los estudiantes desde maternal, hasta secundaria.

Respecto a la importancia de la religión en la institución, la directora menciona que actualmente son pocos los colegios católicos que permanecen en la región, sin embargo, éste destaca por tener una apertura a más religiones.

“Tenemos niños de familias judías, tenemos cristianos, protestantes. Ahora sí que hay un gran abanico y no por eso lo sacamos del aula, respetamos cada quien su ideología. Pero el punto focal es que estamos muy cercanos a las familias. Por ejemplo, yo que soy la directora, estoy en las puertas a la hora de la salida. Yo no me siento en mi escritorio, estoy recorriendo la escuela, salgo. Tenemos tres puertas de acceso a la hora de la salida, entonces hago rotación y mi personal también, los papás nos ven continuamente", comenta García Dávila.

Aunado a esto, el enfoque competitivo del colegio se centra en el trabajo general del aula, para formar estudiantes aptos para las diferentes disciplinas y aprendizajes.

“Por ejemplo, los colegios toman al más listo del salón para la olimpiada del conocimiento. Aquí no, aquí es todo el grupo, todos participan. Y en las puntuaciones y las calificaciones siempre somos de los de arriba a nivel grupal, porque no se distingue nadie, aquí se prepara el grupo completo. Normalmente, el nivel competitivo es fuerte", expone la directora académica.