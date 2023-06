Coco Levy rompe el silencio tras la muerte de Talina Fernández

La sorpresiva muerte de Talina Fernández ha dejado en su familia un dolor muy profundo, pero si hay alguna manera en que sus seres queridos y el público, que por tantos años la consideró como una de las conductoras más queridas de la televisión, la recordarán, será con la enorme sonrisa y el amor que a diario entregaba.

La conductora fue hospitalizada la tarde de este miércoles 28 de junio debido a complicaciones derivadas de la leucemia que padecía; el panorama no era alentador, ingresó grave y en cuestión de minutos su estado fue empeorando, así lo dio a conocer su hijo Coco Levy.

"Mi madre ya continuó su camino, muy rápidamente, sorpresivamente se degeneró su enfermedad. Hace 35 minutos se nos fue y tenía mucho dolor", dijo el productor a EL UNIVERSAL.

Quienes conocían a la llamada "Dama del buen decir" siempre hicieron alarde de su enorme y noble corazón, cualidad que Levy siempre ha tenido presente y que resaltó hasta en sus últimos momentos: "Es una persona que no terminó odiando o con rencillas, siempre estuvo rodeada de amor y aunque la pasaba mal, ella sonreía y a quien pasaba frente ella le sonreía", agregó.

Fernández era un gran pilar en la vida de los suyos, les transmitía fuerza, serenidad y luz, es por ello que Coco tiene claro que su repentina partida no será nada fácil de superar: "Nuestro mundo cambia mucho, mi mami era foco de luz para que llegáramos. Le importaba muchísimo la gente, la música clásica. Ella era un ángel, tenía una fuerza increíble", expresó entre lágrimas.

Sobre el último adiós a la también actriz y cuál será su lugar de descanso, el productor explicó que aún no lo han definido, pero adelantó que los restos mortales de Talina serán cremados: "Creo la cremaremos, (el funeral) no sé si será en casa… estamos en trámites", finalizó.

Hace algunas semanas, la propia Fernández confesó que su salud no se encontraba del todo bien, que presentaba cansancio y fatiga extrema, incluso, explicó que estaba siendo valorada por tres distintos doctores, pero que aún no encontraban las causas de sus males. En una última conversación con EL UNIVERSAL, y tras su paso por "MasterChef", la conductora detalló que estaba enferma y por el momento no quería hacer ningún proyecto: "En este momento estoy malita y no estoy haciendo nada".