'Cobrita' Luna buscará unificar títulos en Dinamarca

- Una nueva oportunidad de brillar a nivel internacional, ha llegado para boxeadora lagunera Yulihán "Cobrita" Luna, quien el próximo 1 de septiembre buscará unificar su Campeonato Mundial de Peso Gallo, al enfrentar a la danesa Dina Thorslund, en Dinamarca.

GRAN APOYO

El empresario lagunero Maurice Collier, encabezó ayer una conferencia de prensa donde se dio a conocer lo anterior, destacando que "Lagunero Primero" es un movimiento que nació para apoyar a la gente de la Comarca Lagunera en diferentes facetas, en esta ocasión le tocó al deporte: "Estoy seguro que cada uno de ellos dará su máximo esfuerzo para poner en alto a la Comarca Lagunera. Necesitamos pasar la voz, ayudar y apoyar a estos jóvenes que tienen que hacer gastos importantes", señaló.

La primera en tomar la palabra fue Yulihán Luna, quien afirmó que está cerrando su preparación de cara al compromiso que tendrá en Dinamarca: "Le pedí tanto a Dios que me diera una oportunidad y hoy la tengo, llega la unificación y estoy agradecida por poder vivir esta experiencia en mi vida".

"Me estoy preparando bien, haciendo un trabajo duro, a lado de mi entrenador que es mi papá Julio Luna, del preparador físico Téllez. Somos un equipo completo. Le quiero agradecer a Maurice, al "Cloro" Padilla, a nuestra presidenta Leticia Herrera, quien nos ha permitido entrenar en el CAR de San Antonio. Se que me enfrento a una prueba difícil, es una campeona del mundo y sé lo difícil que será pero no imposible. Confío en Dios y en mi preparación, es mi oportunidad y no debo desaprovecharla. Gracias a todos los que aportan en mi carrera", afirmó la pugilista.

Por su parte, Miguel de Lara Ojeda, único nadador mexicano clasificado a Juegos Olímpicos en París 2024, recibirá apoyo para que siga estudiando en los Estados Unidos, ya que su carrera no sólo es en el campo deportivo, también en el profesional.

Colliere lo considera "El Tiburón" Lagunero. Miguel hizo un recuento como nadador, inició cuando tenía 8 años. "Siempre fui un niño apasionado por nadar, con un sueño y una META muy clara. Siempre quise ir a unos Juegos Olímpicos y dejar en lo más alto del pódium a nivel mundial a México y a La Laguna. "Llevamos más de veinte años persiguiendo este sueño y estamos llegando a la parte más crucial e importante de esta carrera. Conseguimos la clasificación directa a Juegos Olímpicos en abril. Soy el primero y único nadador clasificado a París, ahora quiero entrar a la final y poner a mi país en el primer lugar del pódium", señaló.

Dentro de la conferencia de prensa, el entrenador del Atlético Torreón, Edson Terrazas, indicó que el equipo varonil hizo un gran esfuerzo durante esta temporada de la Tercera División Mexicana, por lo que espera que este domingo se vea recompensados con la obtención del título que conseguiría si vence a Dragonez, a partir de las 15:00 horas, mismo que dará también el pase a la Copa América de Clubes, que se disputará en el mes de diciembre en Colombia, señalando que no desaprovecharán la oportunidad de poder coronarse en casa ante su afición.

