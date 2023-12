Coahuila, sin registros para candidatos independientes a diputados y senadores

No se registraron candidaturas independientes al proceso electoral federal, en el estado de Coahuila y aunque en el Distrito 05 del municipio de Torreón una persona si presentó su carta intención para buscar una diputación pero no cumplió con los requisitos, lo anterior lo confirmó el vocal ejecutivo de la Junta Distrital 02 con cabecera en San Pedro, Coahuila; Carlos García.

En la página oficial del Instituto Nacional Electoral (INE) la fecha limite para presentar la carta intensión de los aspirantes para la senaduría era el 21 de septiembre y la fecha para expedición de la constancia el 22, pero en caso de presentarse el último día y de existir un requerimiento el documento se entregaría el 26 del mismo mes, en tanto que para la diputación la fecha limite para la entrega de la carta intensión era el 29 de septiembre y un día después tendría la constancia y en caso de presentarse el último día, entonces se entregaría el 6 de octubre. A partir del día siguiente a la fecha en que se emita su constancia de aspirante y hasta el 6 de enero de 2024 tienen como plazo donde deberán acreditar el apoyo de al menos 2% de personas que integran la Lista Nominal de la entidad por la que participan.

El funcionario del INE, agregó que en el Distrito 05, si hubo una persona que tuvo la intensión de inscribirse, pero no se le dio el registro por que no cumplió con uno de los requisitos, por lo que reiteró; “propiamente en Coahuila, no tenemos candidatos independientes en cuanto a elecciones federales”.

PARTIDOS

En relación a los representantes de los partidos políticos, el funcionario del INE manifestó que todavía están en los procesos internos y del 15 al 22 de febrero iniciarán con la recepción de documentos de los aspirantes a diputados federales y senadores y propiamente iniciar las campañas.