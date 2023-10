Coahuila, con baja tasa de trabajo infantil

Coahuila cuenta con la segunda menor tasa de menores entre los 5 y 17 años que se encuentran trabajando, con el 6.4 por ciento.

Este porcentaje es menos de la mitad de la media nacional, y es casi 4 veces menor a otras entidades.

Nazira Zogbi Castro, secretaria del Trabajo de Coahuila, dijo que las inspecciones laborales que se llevan a cabo en todo el estado tienen como objetivo verificar que los derechos de los trabajadores no sean vulnerados, pero también se realizan inspecciones especiales para verificar que no se encuentren menores laborando en edad u ocupaciones no permitidas.

"Gracias a todo el trabajo interinstitucional que realizamos, de 2019 a la fecha logramos reducir también el porcentaje de menores trabajando en ocupaciones no permitidas, actualmente estamos en el 3er lugar nacional con mejor indicador; además ocupamos el 4to lugar con la menor tasa de la población entre 5 a 17 años que laboral en alguna actividad considerada peligrosa", comentó.

La funcionaria reconoció que estos indicadores se lograron reducir en alrededor de 10 puntos porcentuales en comparación de su última medición de 2019, y colocan a Coahuila como una entidad que se ha preocupado y ocupado para erradicar el trabajo infantil.

Mencionó que estos indicadores también reflejan el desarrollo con justicia social que vive Coahuila gracias a la alta formalidad de los empleos y a los casi 100 mil nuevos empleos que se han generado durante la administración estatal actual.

Dijo que se seguirá trabajando hasta el último día de la administración para seguir mejorando estos indicadores, y sobre todo para vigilar que se siga cumpliendo la Ley, para que los niños y adolescentes de Coahuila cuenten con espacios seguros para su desarrollo, libres de trabajo infantil.

En sesión conjunta de la Conferencia Nacional de Secretarios de Trabajo (Conasetra) y la Reunión Anual de la Red Nacional de la Comisión Interinstitucional para Erradicar el Trabajo Infantil, el Inegi dio a conocer estadísticas que colocan a Coahuila en el segundo lugar con menor índice de trabajo infantil en el país.

La funcionaria consideró que el trabajo coordinado y políticas transversales que coordina la Secretaría del Trabajo de Coahuila, a través de la Comisión Interinstitucional para Erradicar el Trabajo Infantil, han dado resultados positivos que protegen a la niñez y ayudan a su desarrollo.