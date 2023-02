Coahuila anuncia campaña intensiva de vacunación anticovid para menores de 5 a 11 años

Este miércoles inició en Coahuila una campaña intensiva de aplicación de la vacuna pediátrica de Pfizer contra la COVID-19 para niños y niñas de 5 a 11 años que requieran la primera o la segunda dosis. El secretario de salud del estado, Roberto Bernal Gómez informó que se distribuyeron 30 mil 740 biológicos en las ocho Jurisdicciones Sanitarias de la entidad así como en unidades del Seguro Social y el ISSSTE.

El funcionario estatal dio a conocer que las y los menores que cumplieron la edad mínima requerida en diciembre de 2022 o enero del presente año pueden acudir por la dosis correspondiente. Las vacunas se administran por vía intramuscular en el músculo deltoides del brazo de menor uso y serán aplicadas por el personal de salud hasta agotar existencias.

Bernal Gómez recomendó a los padres y madres de familia y/o tutores llevar el expediente de vacunación que se encuentra disponible en mivacuna.salud.gob.mx y acudir con los menores en un horario de 8:30 a 14:00 horas en cualquiera de las siguientes unidades de salud:

Hospital General de Torreón (ubicado a espaldas del Manto de la Virgen), Centro de Salud “Mundo Nuevo” de Piedras Negras, Hospital General de Allende, Centro de Salud de Nava, Hospital General de Acuña, Centro de Salud de Múzquiz, Centro de Salud de Sabinas, Hospital General Nueva Rosita de San Juan de Sabinas y la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 9 del IMSS en Frontera. También en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 7 del IMSS en Monclova así como en la Tienda del ISSSTE, el HGZ No. 2 del IMSS y la UMF No. 91 del IMSS en Saltillo.

Con corte al 14 de febrero del año en curso, la Secretaría de Salud del estado informó que en Coahuila hay una población vacunable de 407 mil 272 menores de 5 a 11 años. De ellos, un 54% que se traduce en 219 mil 372 niños y niñas ya completaron su esquema de vacunación anticovid. Esto quiere decir que hay 187 mil 900 menores rezagados.