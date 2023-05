CNDH emite recomendaciones tras suicidio de reo en penal de Ramos Arizpe

Luego de que un interno se suicidara en el penal federal de Ramos Arizpe, la Comisión Nacional de Derechos humanos (CNDH) emitió una recomendación tanto para las autoridades penitenciarias como a la Fiscalía General del Estado (FGE), ésta última por abstenerse a investigar los sucesos.

La CNDH emitió las recomendaciones 69/2023 y 101GV/2023 en la que marca como responsables a las autoridades del CPF 18 de Ramos Arizpe, por el suicidio de un interno con antecedentes de esquizofrenia en el área de Hospital.

Ambas están dirigidas al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Antonio Hazael Ruíz Ortega y al fiscal General del Estado de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara.

De acuerdo a la CNDH fue el 19 de noviembre de 2021, que la CNDH recibió escrito mediante el cual los quejosos refirieron que un interno del penal federal No 18, ubicado en Mesillas, Ramos Arizpe, fue diagnosticado con un cuadro de esquizofrenia y tenía indicación de requerir observación permanente, pero inexplicablemente lo dejaron solo y a consecuencia de ello se suicidó, motivo por el cual se radicó el expediente CNDH/3/2021/10997/Q.

El interno habría sido ingresado el 30 de marzo de 2021, no obstante, después de sufrir depresión por varios meses fue ingresado a la habitación hospitalaria donde hizo uso de una sábana para consumar el suicidio.

Trascendió que el interno ya no contaba con ánimos de vivir, por lo que había dejado de bañarse, comer y beber agua, no obstante, las autoridades penitenciarias del penal, cayeron en omisiones de cuidado, al no proporcionar las medidas mínimas de vigilancia, atención médica, salud, higiene, seguridad, entre otras.

Fue tras los hechos registrados el 27 de octubre de 2021 que fue al auxiliarlo un compañero de celda y custodios, que presentó un paro cardiorrespiratorio, por lo que se inició maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas, retornando la circulación espontánea.

Aunque durante el traslado al hospital, presentó mejoría en el estado neurológico y respiratorio, a su ingreso se encontró desierto y desorientado, por lo que se le diagnosticó asfixia mecánica por ahorcamiento e intento suicida.

Tras perder la vida la CNDH dio apertura de la Carpeta de Investigación ante la Fiscalía General, dentro de la cual, el 15 de junio de 2022, se acordó la abstención de investigar, toda vez que de los datos de prueba obtenidos se determinó que el suceso no constituye un delito, además de que dicha determinación no fue notificada a uno de los familiares del reo.

Ante esto la CNDH pidió iniciar procesos legales en contra de las autoridades responsables para que se dé la reparación de daños, medidas de satisfacción a las víctimas y familiares.

Además del caso del interno que supuestamente se suicidó, la CNDH informó de violaciones graves en contra de la mayoría pacientes internados en la zona hospitalaria.

CNDH determinó que el personal médico, de guardia y custodia del CPF 18 cometieron fallas al no garantizar el derecho a la vida y omitieron su deber de cuidar la integridad personal de la víctima.

Por lo que corresponde a la segunda recomendación, esta fue emitida tras determinarse caso de violaciones graves a los derechos humanos al trato digno y a la integridad personal por tratos crueles, inhumanos o degradantes, derivado de prácticas de sujeción injustificadas, en agravio de personas privadas de la libertad ubicadas en el área de Hospital.

Resaltó que fue el 30 de septiembre de 2021 que personal se constituyó en el CPF No. 18, durante la supervisión del espacio médico, se constató que existen 16 camas para hospitalización y 12 cuartos para personas que deben permanecer en aislamiento en donde además de estar encerrados bajo llave, las personas privadas de la libertad permanecieron con aros de sujeción, colocados en un extremo al tobillo de la persona y el otro a la cama.

Con ello se observó que los reos fueron limitados de su movilidad, lo que dificultó actividades de limpieza, como el aseo personal, el uso del inodoro y del lavabo.

Además durante la visita al área médica se observó insuficiente personal de salud y de Seguridad y Custodia.